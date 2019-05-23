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Kartingde start veriliyor

23 Mayıs 2019 Perşembe 09:02
Kartingde start veriliyor
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2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezon Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarış ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası, 26 Mayıs 2019 Pazar günü başlıyor. KKTC Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın 09.00’da başlayıp, 13.00’e kadar sürmesi bekleniyor. Karting Derneğinden yapılan açıklamaya göre sezonun ilk yarışı, bin400 metrelik büyük pist şeklinde yapılacak. Serbest Antrenmanlar 09.00’da, sıralamalar 10.30’da, ilk ayak yarışları 11.30’da ve final ayakları 12.30’da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Karting
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