Kasaba takımı Real Madrid'i eledi

İspanya’da Kral Kupası’nda üçüncü lig takımına yenilen Real Madrid şok yaşarken, Real Madrid’i eleyen üçüncü lig takımı Alcoyano’da büyük sevinç yaşanıyor.

60 bin kişilik Alcoi kasabasının takımı olan Alcoyano ile Real Madrid arasındaki bilinirlik ve şöhret farkı da epey fazla.

34 La Liga şampiyonluğu ve 13 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan Real Madrid’in İnstagram’da yaklaşık 95 milyon kişi takip ederken bugüne kadar en büyük başarısı 1948’de La Liga’da 10’ncu olmak olan Alcoyano’nun instagram takipçisi ise sadece 2 bin civarında.

Geçtiğimiz akşam futbol tarihinin en büyük süprizlerinden biri gerçekleşti. İspanya’da 80 takımın mücadele ettiği 3’ncü Lig olarak kabul edilen Segunda División B’de mücadele eden Alcoyano, dünyanın en büyük takımlarından Real Madrid’i Copa Del Rey’de eledi.

EN BÜYÜK BAŞARISI 70 SENE ÖNCE 10'NCU OLMAK

Tarihindeki en büyük başarı 1948 yılında La Liga’da 10’ncu olmak olan Alcoyano, 60 bin kişilik Alcoi kasabasının takımı olarak mücadele veriyor.

34 La Liga şampiyonluğu ve 13 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile dünya tarihinin en başarılı kulübü olan Real Madrid ile Alcoyano arasındaki bilinirlik ve şöhret farkı da epey fazla.

BÜYÜK ŞÖHRET FARKI

Real Madrid’i uzatma dakikalarında yenerek Copa Del Rey’de saf dışı bırakan Alcoyano’nun Instagram takipçisi yaklaşık 2 bin 300 kişi. Real Madrid’in Instagram takipçisi ise yaklaşık 95 milyon kişi.

Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi, mağlubiyeti "Zidane döneminin en kötü yenilgisi" olarak nitelendirirken, Mundo Deportivo bunu bir "aşağılama" olarak tanımladı. AS gazetesi ise yenilgiyi "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Teknik direktör olarak Real Madrid ile üç Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu kazanan futbol efsanesi Zinedine Zidane, futbolcularını savundu. “Denedik” diyen Zidane, “Oyuncular her şeyini verdi. Sorumluluk benim. Üçüncü lig tak