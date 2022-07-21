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Kasım Tağman Miracle Değirmenlik’te

Miracle Değirmenlik, Lefke'nin yıldız golcü futbolcusu Kasım Tağman transferi konusunda Lefke Spor Kulübü ve Kasım Tağman ile anlaşmaya vardı

21 Temmuz 2022 Perşembe 19:16
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Kasım Tağman Miracle Değirmenlik’te
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Miracle Değirmenlik, Lefke’nin yıldız golcü futbolcusu Kasım Tağman transferi konusunda Lefke Spor Kulübü ve Kasım Tağman ile anlaşmaya vardı. Kasım, Miracle Değirmenlik takımının Korenium Hotel’de gerçekleştirdiği kampa katılmak üzere Lefke’den ayrıldı.

Yıldız golcü Kasım Tağman, bu sezon Miracle Değirmenlik formasıyla ter dökecek.

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan’ın ısrarlı girişimleri sonucunda Kasım Tağman transferi gerçekleşti.  Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelen Tağman, mutluluğunu dile getirdi.

Süper Lig şampiyonluğu parolasıyla birçok transfer gerçekleştiren Miracle Değirmenlik bu sezon AKSA Süper Lig’in en iddialı takımlarından birisi olacak.

Anahtar Kelimeler:
Kasım TağmanMiracle Değirmenlik
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