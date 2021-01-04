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Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış mücadelesi İstanbul'da oynandı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:28
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Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış mücadelesi İstanbul'da oynandı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı maçta sarı-lacivertliler, mücadeleyi Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 3-0 kazanarak 29 puanla 4. sıraya tırmandı ve lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürdü. Ev sahibi Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

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