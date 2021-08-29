Kasımpaşa 2-2 Galatasaray (Maç sonucu)

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Galatasaray 32. dakikada Olimpiu Morutan'ın asistinde Alexandru Cicaldau ile öne geçti. 38. dakikada Olimpiu Morutan'ın presle topu kazanıp kaleye gönderdiği sert şut Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'dan döndü ve dönen topu tamamlayan Kerem Aktürkoğlu farkı 2'ye çıkardı.

Kasımpaşa, 45+2. dakikada Nicolai Jorgensen ile farkı 1'e indirdi.

dakikada Taylan Antalyalı'nın hatası sonrası Umut Bozok, Kasımpaşa adına skora eşitliği getiren golü attı.

Deplasmandaki galibiyet serisi 5 maçta kalan Galatasaray, puanını 7 yaptı. Kasımpaşa ise 3 maç sonunda 5 puana yükseldi.

Milli aradan sonra Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

FATİH TERİM'DEN 4 OYUNCULUK ROTASYON

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynanan maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne 11'ini sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.

Fatih Terim, 26 Ağustos'ta Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ı başlangıç kadrosuna yazdı.

KASIMPAŞA'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, son oynanan GZT Giresunspor maçının 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffry Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Loret Sadiku, Michal Travnik, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Nicolai Jörgensen 11'i ile başladı. Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouanes, Valentin Eysseric, Umut Bozok, Ahmet Emin Engin, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat oturdu.

Cihat Arslan, GZT Giresunspor mücadelesinde 11'de görevlendirdiği Mortadha ile Eysseric'i yedeğe çekti. Arslan, bu oyuncuların yerine Evren Eren Elmalı ile Travnik'i 11'de oynattı.

OLIMPIU MORUTAN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Romanya ligi takımlarından FCSB'den transfer edilen 22 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başladı. Ayrıca Randers karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve etkili performansıyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz da Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev yaptı.

RADAMEL FALCAO YİNE KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, üst üste 3. maçta da kadroya alınmadı. Ligdeki Atakaş Hatayspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmalarının kadrolarında bulunmayan Falcao, Kasımpaşa mücadelesinde de 21 kişilik listeye dahil edilmedi. Süper Lig'in ilk 2 haftasında kadroda bulunmasına rağmen görev yapmayan Yedlin de Kasımpaşa maçının kadrosuna yazılmadı.

GALATASARAY, RUMENLERİYLE PERDEYİ AÇTI

Galatasaray mücadeleye hızlı ve baskılı başladı. Kasımpaşa ise ilk yarıda hızlı hücumlarla golü düşündü.

Ön alandaki hareketli 4'lüsüyle Kasımpaşa savunmasına zorlu anlar yaşatan Galatasaray, 32. dakikada mücadelenin ilk golünü buldu.

Sol kanatta Jeffrey Bruma'da sıyrılarak ceza alanı içine giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden çıkardığı top arka direkteki Olimpiu Morutan'a geldi. Morutan'ın rakiplerinden sıyrılarak altıpas içine gönderdiği topu Alexandru Cicaldau tek dokunuşla ağlara gönderdi.

MORUTAN'IN ÇABASIYLA İKİNCİ GOL

Galatasaray, ilk golün üstünden 6 dakika geçtikten sonra farkı 2'ye çıkardı.

dakikada Eren Elmalı'dan topu kapan Olimpiu Morutan'ın sağ çaprazdan şutunda Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasının yanından yaptığı vuruşta top ağlarla buluşturdu.

DEVRE SONUNDA JORGENSEN'İN GOLÜ

Galatasaray, ilk yarıda özellikle Mbaye Diagne ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamazken, kontrolü altında götürdüğü devrenin son anlarında Kasımpaşa'nın golüne engel olamadı.

Yusuf Erdoğan, sağ çaprazda Victor Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra arka direğe doğru ortasını yaptı. Nicolai Jorgensen, uygun durumda altıpas içinde sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

İlk yarı bu golle birlikte Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

KASIMPAŞA 2. YARIYA DAHA CESUR BAŞLADI

Fatih Terim, ikinci yarının başında Diagne ve Cicaldau'yu oyundan alıp yerlerine Mustafa Muhammed ve Taylan Antalyalı'yı sürdü. Kasımpaşa'da ise Varga yerine Umut Bozok dahil oldu.

Kasımpaşa, ikinci yarıda ilk yarıdakine nazaran daha cesur bir futbol oynamaya başladı. Galatasaray kalesinde üst üste ataklar yapan ve ön alanda agresif pres yapan Kasımpaşa, 63'te Yusuf Erdoğan ile net bir gol fırsatlarından yararlanamadı.

TAYLAN'IN HATASINI UMUT AFFETMEDİ

Üst üste ataklarda Fernando Muslera'yı geçemeyen ev sahibi ekip, 66'da skora eşitliği getirdi.

Taylan Antalyalı'nın ayağından açılan topu Yusuf Erdoğan araya girerek Umut Bozok'a aktardı. Umut Bozok, ceza alanı içine girdiği anda Taylan Antalyalı'ya rağmen vuruşunu yaptı ve topu Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu.

MUHAMMED VE FEGHOULI İLE İKİ NET FIRSAT

Kasımpaşa'nın golünden sonra Galatasaray, tekrar skorda üstünlüğü ele geçirmek için daha atak oynamaya başladı. Kasımpaşa ise kontrataklarla tehlikeli olmaya çalıştı.

Galatasaray, 74'te Mustafa Muhammed ve 81'de Sofiane Feghouli ile iki kez gole çok yaklaştı ancak skoru değiştiremeyince 2-0 öne geçtiği maçta 2 puan bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası köşesinde şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

19'uncu dakika Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu üstten auta gitti.

21'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aanholt, pasını Cicaldau'ya çıkardı. Cicaldau'nun vuruşunu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu kurtarmayı başardı.

27'nci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğl'nun ceza sahasına girer girmez yerden pasında altıpas önünde Diagne'nin dokunamadığı top auta gitti.

31'inci dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Erdoğan'ın şutu az farkla auta gitti.

32'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan çizgiye inerek ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Morutan, rakibini geçerek pasını altıpas önündeki Cicaldau'ya çıkardı. Cicaldau'nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-1.

38'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Diagne ile yaptığı duvar pası sonucu topla buluşan Morutan, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti. Morutan'ın sert vuruşunu kaleci uzanarak çıkarmayı başardı. Dönen topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-2.

45+2'nci dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen atakta, sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ortasında altıpas içinde Jörgensen'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

56'ncı dakikada Kasımpaşa'ya beraberliğe yaklaştı. Sağ tarafta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği şutu Muslera çıkarmayı başardı. Dönen topu Taylan Antalyalı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

66'ncı dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topta Yusuf Erdoğan bekletmeden pasını Umut Bozok'a çıkardı. Umut'un ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

74'üncü dakikada sol tarafta topla buluşan Aanholt'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa buluşan Mohamed'in dönerek vuruşunda kaleci Ertuğrul topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

80'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, kaleci Ertuğrul'u çalımlayarak çektiği şutta defans araya girerek topu kornere gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.