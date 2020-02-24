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Kasımpaşa idari yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Kulübü idari yöneticisi Nursal Bilgin, hayatını kaybetti.

24 Şubat 2020 Pazartesi 22:26
Kasımpaşa idari yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti
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Türkiye Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının oynandığı sırada tribünde kalp krizi geçiren Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, sahaya gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaNursal Bilgin
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