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Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı

Süper Lig'de 8 maçtır galibiyete hasret kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan'la Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından yollar ayrıldı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 23:02
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Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı
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Süper Lig'de 8 maçtır galibiyete hasret kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan'la Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından yollar ayrıldı. Arslan'ın görevini bırakmasıyla birlikte Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken 10. teknik adamın görevine son verildi.

Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi resmen sona erdi. 8 haftadır galibiyet alamayan ve 6 puanla düşme hattında bulunan İstanbul ekibinde, teknik direktör Cihat Arslan'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

9 MAÇTA, 1 GALİBİYET ALDI

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kasımpaşa, Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Son Güncelleme: 23.10.2021 23:58
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaCihat Arslan
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