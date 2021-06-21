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Katar, Dünya Kupası'na yalnızca aşılanmış kişileri kabul edecek

Katar, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na 'yalnızca aşılanmış kişilerin alınacağını' ve küresel bağışıklama çabalarının gecikmesi durumunda bir milyon doz güvence altına almak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:20
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Katar, Dünya Kupası'na yalnızca aşılanmış kişileri kabul edecek

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için açıklamalarda bulunan FIFA başkanı, maçların dolu stadyumlarda yapılacağını açıklamıştı. Katar ise, turnuvaya 'yalnızca aşılanmış kişilerin alınacağını' açıkladı.

Katar lideri Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz Al Tani de, konuyla ilgili olarak gazetelere verdiği demeçte, Katar'ın önlem almaya devam ettiğini söyledi ve "Şu anda bir milyon doz koronavirüs aşısı edinmek için bir şirketle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Katarlı yetkililer, daha önce de henüz aşılanmamış katılımcılara aşı yaptırmayı planladıklarını belirtmişti.

Katar'da, vatandaşlara Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarını uygulanıyor. Edinilen bilgilere göre, nüfusun yaklaşık yüzde 50.8'ine denk gelecek şekilde, en az 2.8 milyon doz aşı uyguladı.

Tani ayrıca, turnuva için çok sayıda stadyumun tamamlandığını ve 2022 Dünya Kupası'nın son maçına ev sahipliği yapacak olan ve şu anda yüzde 90'ı tamamlanmış olan Lusail Stadyumu da dahil olmak üzere üç stadyumda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
KatarDünya Kupası
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