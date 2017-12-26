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Kaymaklı yabancıları gönderdi

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Küçük Kaymaklı, yabancı futbolcuları Emmanuel Sarki ve Mamut Saine ile yollarını ayırdı.

26 Aralık 2017 Salı 11:28
Kaymaklı yabancıları gönderdi
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BRT Spor'un haberine göre, Başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı’da GAÜ Çetinkaya mağlubiyeti sonrasında yabancılarla yollar ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda Massa’nın takımdan gönderilmesinin ardından Mamut Saine ve Emmanuel Sarki de gönderildi. İki oyuncu da son hafta oynanacak olan Merit Alsancak Yeşilova maçında forma giymeyecek. Öte yandan Küçük Kaymaklı’nın yabancı arayışlarına da başladığı bilgisi edinildi.

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