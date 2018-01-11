Kaymaklı’da kamp tamamlanıyor

BRT Spor'un haberine göre, Lefkoşa’da geçtiğimiz gün kampa giren Küçük Kaymaklı, günü yaptığı 2 antrenmanla tamamladı. Yeşil siyahlı oyuncuların antrenman esnasında keyifli halleri dikkat çekiyor.

Kampı spor servisine değerlendiren Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü İltaç Karayel, ‘’İyi bir kamp geçiriyoruz. Oyuncularımız antrenmanlarda çok iyi çalışıyorlar. Yarın (Bugün) yine çift idman yapacağız. Cuma günü (Yarın) sabah idman yapıp, öğleden sonra Türk Ocağı ile bir anı maçı oynayacağız’’ şeklinde konuştu.