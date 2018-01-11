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Kaymaklı’da kamp tamamlanıyor

Başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı, devre arası kampını yarın tamamlayacak.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:27
Kaymaklı’da kamp tamamlanıyor
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BRT Spor'un haberine göre, Lefkoşa’da geçtiğimiz gün kampa giren Küçük Kaymaklı, günü yaptığı 2 antrenmanla tamamladı. Yeşil siyahlı oyuncuların antrenman esnasında keyifli halleri dikkat çekiyor.

Kampı spor servisine değerlendiren Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü İltaç Karayel, ‘’İyi bir kamp geçiriyoruz. Oyuncularımız antrenmanlarda çok iyi çalışıyorlar. Yarın (Bugün) yine çift idman yapacağız. Cuma günü (Yarın) sabah idman yapıp, öğleden sonra Türk Ocağı ile bir anı maçı oynayacağız’’ şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 11.01.2018 11:29
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