Kaymaklı’da köklü revizyon

Havadis Spor'un haberine göre, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde, “başkan- teknik adam” zirvesinden, revizyon kararı çıktı.

İlk yarıda ciddi maliyetlerine rağmen, beklenen performansı gösteremeyen ve sorun çıkaran futbolcular satış listesine kondu.

Küçük Kaymaklı’da Massa ve Musa’nın ardından, alt yapıdan yetişen Çağrı Kıral ve Mustafa Yaşınses (Gabira) de satış listesine kondu.

İlk yarıda beklenen performansın çok uzağında kalan Remzi Betmezoğlu için de teklif gelmesi halinde satış ya da kiralama formülü devreye konacak.

Yeşilova Remzi’ye, Efsane Çağrı’ya talip

Türkiye BAL ekiplerinden Alibeyköyspor’a denemeye gideceği gündemde olan Remzi bu kararından vazgeçerken genç oyuncuya Merit Alsancak Yeşilova talip oldu.

Öte yandan Çağrı Kıral için ise GAÜ Çetinkaya, Küçük Kaymaklı’ya teklif götürdü. İki futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde pazarlık devam edecek.

Bambaşka bir takım

İlk yarıda yerli yıldızlardan oluşan kadroyu Massa gibi bir starla desteklenmesine rağmen beklenen sonuca ulaşılamaması, Küçük Kaymaklı’da yöntem değişikliğini gündeme getirdi.

Daha çok koşan, daha çok gol atan, yıldız futbolculara dayalı olmayan bir anlayışı yerleştirmek isteyen teknik kadro, yönetimden tam destek aldı.

Başkan Hasan Tosunoğlu, İltaç Karayel ve Nazım Aktunç ile yapmış olduğu seri toplantıların ardından, yıldız futbolcuların satışı noktasında ikna oldu.

Daha genç bir takım ile gelecek yılın planlanmasına başlayan yönetim, bu nedenle süper lig ve alt liglerdeki yıldız adaylarına yöneldi.

Tosunoğlu, hem ara transfer hem de önümüzdeki yıl sezon başı transfer döneminin sağlıklı bir şekilde kullanılması için, teknik ekibe de tam yetki verdi.

Disiplini hocalar sağlayacak

Küçük Kaymaklı’da değişen bir başka nokta da disiplin yönetmenliği.

Bundan böyle disiplin yönetmeliğini tamamen İltaç Karayel ve Nazım Aktunç uygulayacak.

Hocalar bu konuda başkan tarafından tam yetki ile donatıldı.

Tosunoğlu: Denedik, olmadı

Başkan Hasan Tosunoğlu, genel kurul sonrası takımı devraldığında, bugün gönderilmesi gündemde olan futbolcuların kiralık olarak başka kulüplerde olduğunu hatırlattı.

“Ruso Ruhu” diyerek, sürekli kazanma azmini ön planda tutan, kulübüne bağlı, camiasına sadık bir futbolcu yapısı için çalıştıklarını anlatan Tosunoğlu, “Maalesef, bu konuda biz de başarısız olduk. Mali olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik ancak, Ruso Ruhunu sahaya yansıtacak bir kadroyu hayata geçiremedik. Ben bunda daha fazla ısrar etmeyeceğim. Bu ruhu sahaya yansıtacak, genç yıldız adaylarından oluşan bir kadro için teknik ekiple birlikte çalışmalara başladık” dedi.

Arquin bugün denenecek

Küçük Kaymaklı’nın denemek için adaya getirdiği 28 yaşındaki kariyerli golcü Yoann Arquin bu gün ilk kez görücüye çıkacak. Arquin bugün Cihangir ile saat 12.30’da deplasmanda oynanacak hazırlık maçında ilk kez izlenecek.