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Kaymaklı’dan sürpriz karar

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Başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı, takımın önemli oyuncuları Çağrı Kıral ve Remzi Betmezoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:05
Kaymaklı’dan sürpriz karar
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BRT Spor'un haberine göre, Şampiyonluk adaylarından Küçük Kaymaklı, başarılı kanat oyuncusu Çağrı Kıral ve genç golcü Remzi Betmezoğlu’nu gözden çıkardı. Yeşil siyahlı ekibin Remzi ve Çağrı’nın performansını ve Kaymaklı ruhunu sahaya yansıtamadığından dolayı yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Bu durum sonrasında Çağrı ve Remzi kendilerine gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

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