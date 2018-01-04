Kaymaklı’dan sürpriz karar

BRT Spor'un haberine göre, Şampiyonluk adaylarından Küçük Kaymaklı, başarılı kanat oyuncusu Çağrı Kıral ve genç golcü Remzi Betmezoğlu’nu gözden çıkardı. Yeşil siyahlı ekibin Remzi ve Çağrı’nın performansını ve Kaymaklı ruhunu sahaya yansıtamadığından dolayı yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Bu durum sonrasında Çağrı ve Remzi kendilerine gelecek olan teklifleri değerlendirecek.