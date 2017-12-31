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Kaymaklı’yı evinde Yeşilova şoku: 0-1

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Zirve mücadelesi veren Küçük Kaymaklı sahasında Merit Alsancak Yeşilova’ya 1-0 mağlup olarak yara aldı. Kaymaklı ilk devreyi 25 puanla beşinci sırada kapatırken liderin 5 puan gerisine düştü.

31 Aralık 2017 Pazar 15:08
Kaymaklı’yı evinde Yeşilova şoku: 0-1
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Havadis Spor'un haberine göre, K-PET Süper Lig’in 15. haftasında zirve mücadelesi veren Küçük Kaymaklı sahasında Merit Alsancak Yeşilova’ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren tek golü 69. dakikada Billy Mehmet kaydetti. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan Küçük Kaymaklı ilk devreyi 25 puanla beşinci sırada kapatarak liderin 5 puan gerisine düştü. Yeşilova ise 19 puanla devreyi dokuzuncu sıradana noktaladı.

Maçın önemli anları

Dk.18: Soldan Uğur’un ceza alanına yaptığı ortada Mustafa bomboş pozisyonda yarı vole vurdu kaleci Hasan topu kontrol etti.

Dk.26: Savunma arkasına sarkan Lua Lua kaleci ile karşı karıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top kaleci Ali’nin üzerinden ağlara giderken gol çizgisini geçen topu Berkem çıkarttı ancak hakem gol kararı vermedi.

Dk.40: Uğur ceza yayından çok sert vurdu top üstten az farkla auta gitti.

Devre golsüz tamamlandı.

Dk.47: Lua Lua, Yasin ile verkaçında çaprazdan sert vurdu top az farkla auta gitti.

Dk.60: Kaymaklı kontra atağında Mustafa son çizgiye inerek güzel bir orta yaptı, kale sahasında Uğur boş pozisyonda iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve boş kale yerine topu auta attı.

Dk.63: Yasin’in ortasında Kaymaklı savunması topu uzaklaştıramadı ceza sahasında bu topa Lua Lua röveşata yaptı ancak top az farkla auta gitti.

Dk.69: Soldan Yasin güzel bir şut çıkardı bu topa önce kaleci Ali müdahale etti top Cenker’in önünde kaldı. Cenker’in pasında da Billy Mehmet topu filelere gönderdi. (0-1).

Dk.83: Talat’ın eline vuran toptan dolayı Kaymaklı ceza alanı hemen dışında serbest vuruş kazandı. Mustafa kötü bir vuruşla topu auta yolladı.

Maçın son dakikalarında Kaymaklı futbolcu sorumlusu Mehmet Topalcık ile M.A. Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf arasında yaşanan gerginliğe polis güçleri müdahale etti. Sonrasında iki isim de tribüne gönderildi.

Karşılaşma 1-0 M.A. Yeşilova galibiyetiyle sonuçlandı.

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