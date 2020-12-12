Kayseri'de golsüz beraberlik

8. dakikada hızlı gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında topla buluşan Henrique ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak attığı şutta meşin yuvarlak kelecide kaldı.

10. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.

13. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu kazandı. Baker'in ortasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada ceza sahası dışında Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti.

44. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topa ceza alanında Sapunaru'nun sert şutunu kale çizgisinde savunma oyuncusu Marlon çıkarttı.

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Ekuban ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün sert şutunda top defansa çarptı.

58. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in ceza sahası içine gönderdiği topu kaleci Uğurcan Çakır uzanarak kontrol etti.

65. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aziz Behic topu Fernandes'e gönderdi. Fernandes'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci kornere gönderdi.

78. dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Lopes ceza sahası içinde takım arkadaşlarına pas verdi. Defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak yeniden Lopes'in önüne düştü. Lopes'in korner çizgisinden gelişine vurduğu topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.

Avcı: Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, bazen rakamlarla bazen de oyunun içindeki aksiyonla müsabakaların değerlendirildiğini belirtti.

Oyunun her iki bölümünün çok değerlendirilecek bir anlamı olmadığını aktaran Avcı, istedikleri organizasyonları yapamadıklarını ifade etti.

"Her oyuncum pas hatası yaptı." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Oyuncularıma maçtan sonra da dedim. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Bu kadar kötü oynama potansiyeli olan bir takım veya oyuncular olmadığını düşünüyorum. Geldiğimizden beri 4. müsabaka. Oyun olarak geçen haftaya kadar gelişiyorduk. Bugün itibarıyla hiçbir tarafıyla sahada doğru durmadık. Bundan sonraki süreci, çalışarak, performansları yukarı çekerek, aklın daha fazla ön planda olduğu oyunlara dönmek zorunda kalacağız. Eksiklerimiz var çalışmaya devam."

Aybaba: Sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise üç haftadır iyi ve coşkulu bir oyunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

Çok poziyonlara girdiklerini vurgulayan Aybaba, "Ortalama 22-24 pozisyonumuz var sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz. Oyuncularımı ilk bölümdeki istekli oyunlarıyla kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aybaba, bundan sonraki maçlarda pozisyonlarla ilgili ve oyunlarla ilgili çalışmalarını daha farklı bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Yapılan çalışmalarla kazanmaya başlayacaklarını anlatan Aybaba, zorlu süreçte takımın direnci ve kaybetmemesinin kendisi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.