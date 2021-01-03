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Kayserispor - Beşiktaş / Maç Sonucu: 0-2

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.

03 Ocak 2021 Pazar 19:58
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Kayserispor - Beşiktaş / Maç Sonucu: 0-2

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.

Sergen Yalçın ve öğrencileri, Antalyaspor karşısında 1 puanla yetinen Galatasaray'dan tahtı almak için zorlu bir 90 dakikaya çıktı.

13. dakikada Mensah'ın kaçırdığı penaltı sonrası karşılıklı ataklarla geçen maçta kilidi N'Koudou çözdü. VAR incelemesinin ardından çıkan penaltıda hata yapmayan Fransız oyuncu, kilidi açtı. 90+6'da sahneye çıkan Hasic ise skoru belirledi.

Üst üste 4. galibiyetini alan Kara Kartal, 31 puana yükseldi ve 16. haftayı lider tamamladı.

Kayserispor'un ise galibiyet hasreti 11 maça çıktı.
 

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