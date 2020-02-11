Kayyum davasında karar verildi

Galatasaray’a kayyum atanmasına ilişkin dava 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’si tarafından reddedildi. 23 Mart 2019'da yapılan ve idari ibrasızlığın ardından başlayan yargı süreçlerinin en önemli duruşması, bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mustafa Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçim kararı alınması gerektiğini savunan üyelerin yaptığı ‘hâkim müdahalesi' talebi hakkında ret kararı verildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin kayyuma devredilmesini gerektirecek hiçbir şey olmadığını ve endişelenmediğini, buna rağmen başvurudan utandığını dile getirmişti.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetimi diğer davalar sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek. 21 Şubat’ta 14 Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘Genel kurulun iptali’ davası görülecek. Mahkeme, tedbirleri kaldırırsa Galatasaray’da yine seçim gündeme gelecek.

İLK CELSEDE KARAR

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına taraf avukatları katıldı. Davaya ayrıca Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da müdahil olmak istedi. Davacı Akkaya ve Özdoğan’ın avukatı, “Davalı dernekte Mart ayında olağan bir genel kurul yapılmıştır. Oylamada yönetim ve denetim kurulu ibra edilememiştir. Buna ilişkin yönetim kurulu, ayrı ayrı dava açarak genel kurulun iptalini talep etmiştir. İki dava yönünden de tedbirler kaldırılmıştır. Bizim talebimiz dernek tüzüğüne karar verilerek hakim müdahalesi ile seçimli genel kurula çağrılmasıdır” dedi.

DAVA AÇMA EHLİYETLERİ YOK

Davalı Galatasaray Kulübü’nün avukatı da, “Barış Cenk Akkaya kulüpten ihraç edilmiştir. Dava açma ehliyeti bulunmadığı için davanın usulden reddini istiyoruz. Müvekkil kulübün yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süreyle seçilmişlerdir ve bu süre Mayıs 2021’de dolmaktadır. Davanın reddini istiyoruz” dedi. Mahkeme davacıların açtığı davanın reddine karar verdi.

KAYYUM VE SEÇİM YOK

Duruşma çıkışı açıklama yapan Abdürrahim Albayrak’ın avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, “Bugün burada görülmekte olan davanın hukuki niteliği, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne kayyum atanmasına ilişkin bir davaydı. Hukuki olarak nitelendirmek gerekirse bu şekilde. Galatasaray yönetiminin seçime gitmesi için mahkemeye yapılmış bir başvuru vardı. Yönetim olarak bu davaya müdahil olduk, müdahale talebimiz kabul edildi. İlk duruşmada da karar çıktı ve kayyum atanması talebi reddedildi. Ortada kayyum atanması, Galatasaray Spor Kulübünün seçime gitmesi için bir gerekçe yok. Mevcut tedbirler, hukuki gerekçeler yönetimin ve denetim kurulunun görevinin başında olduğunu gösteriyor” dedi.

SEÇİM TEHLİKESİ YOK

Galatasaray’da bir seçim olup olmayacağına ilişkin soruya cevap veren avukat Kırbıyık, “Seçim tehlikesi devam etmiyor. Kayyum tehlikesi yok. Şu anda yönetim görevinin başındadır. Özenle bu tarz karşısına çıkarılmaya çalışılan engellere meydan okumakta, karşı durmaktadır” dedi. Denetim Kurulu’nun tedbirinin, yönetimin başvurusu neticesinde kalkmasına ilişkin konuşan avukat Kırbıyık, “Bu dava süreci devam etmekte. Yürürlükte olan ihtiyati tedbirler var. Bu ihtiyati tedbirler hem yönetim kurulunu hem denetim kurulunu kapsayacak nitelikte. Tüzüğün seçime gitmeye ilişkin maddesinin yürürlülüğü durdurulmuş durumda. Bu sebepten dolayı da hiçbir şekilde seçime gidilmesi zorunluluğu yoktur” diye konuştu.