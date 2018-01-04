Kaza yapıp kaçan sürücü tutuklandı

Havadis'ten Murat Aslan'ın haberine göre, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı’nda dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazası ucuz atlatılırken, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü ise yakalanarak mahkemeye çıktı.

Kaza, dün sabah 05.20 sıralarında meydana geldi.

İbrahim Faroug İbrahim Magzoub, yönetimindeki ZKZA 521 plakalı araçla sola meyilli viraja dikkatsizce girdi ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmında bulunan kaldırım taşlarına çarparak takla attı.

Kaza sonrasında yaralanan olmazken, kaza yerinden kaçan araç sürücüsünün başkası tarafından Güney Kıbrıs’tan kiralanan aracı kullanarak ‘Sigorta Kapsamaksızın Araç Kullanmak’ suçunu işlediği tespit edildi.

Polisin yaptığı ileri tahkikat sonucunda araç sürücüsü İbrahim Faroug İbrahim Magzoub tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve 10 bin TL nakdi teminata bağlandı. Ancak Magzoub teminat şartını yerine getiremeyince cezaevine gönderildi.

Yapılan tahkikat sonucu aracı Güney Kıbrıs’tan kiralayan Mohamed Elrofake, ‘Sigorta Kapsamaksızın Araç Kullanmaya Müsaade Etmek’ suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve 2000 TL nakdi teminata bağlandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ile narkotik ekipleri de gelerek arabada aramalar yaptılar.