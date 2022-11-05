Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, "Bugün daha diri olsaydık, rakibin daha az gelmesini sağlardık. Bu da çalışmayı gerektiren bir konu. Bunları çalıştıracağız. Takım oturacak, oyuncu verimini alırsak sorun yok, alamazsak değiştireceğiz. Savunmada zaaflarımız daha fazla." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "İki takım için de kritik ve önemli bir maçtı. Biz kaybettik, rakibimiz kazandı. Zaman zaman geriye çekilince rakip avantajlı oldu. İkinci yarıya daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra dağıldık. Oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması da bizi etkiledi. İki bekin de sakatlanması, son bölümde hamle şansımızı azalttı. Fizik ve taktik olarak eksiklerimiz vardı. Kazanmak istediğimiz maçta kazanacak kadar oynamadık. Son bölümde rakip geri çekildi ama buna rağmen daha şuurlu oynamamız gerekiyordu, oyuncularımız fizik olarak düştü. Takımın genel oyuncu yapısına bakarsak daha umutluyum. Bugün oyun olarak olumsuz şeyler söylüyorum ama takımın daha iyi oynayıp maçlar kazanacağını, bu bölümü aşacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Güneş maçta yüzüne top gelmesi ile ilgili olarak o esnada bir sarsıntı yaşadığını ancak şu anda bir sorun olmadığını kaydetti.



"FİZİKSEL EKSİKLİĞİ KABUL EDİYORUM"



Beşiktaş'ın fiziksel olarak sorunları olduğunu söyleyen Güneş, şunları söyledi:



"Oyun başında çok tempolu oynarsınız, sonra düşersiniz ve hamle yaparsınız. Fakat genel olarak bir düşüş varsa sıkıntı. Gedson topla çok oynadı ama o da sonra düştü. Rakip öndeyken sahasından çıkarmamamız gerekirdi ama çıkardık. Bu baskıyı yapacak güç gerekirdi. Fiziksel eksikliği kabul ediyorum ama bir de pas yapma yüzdemizin daha fazla olması lazım. Topu rakibe verirseniz peşinden koşarsınız. Bazen 50 metre geriye gelmek zorunda kaldık. Biz savunmada kaldığımızda rakip bunu avantajlı kullandı. Hava topunda da eksik kaldık."



Rosier ve Umut Meraş'ın arka adalesinde sorun olduğunu söyleyen Güneş şunları kaydetti:



"Bu maçta 90 dakika çıkaramıyorsa başka bir problem var. Saha içinde 90 dakika dayanamıyorsa sorun var. Genel ve bireysel sorun var demektir. Kenarda kalan ve oynayan oyuncular fiziksel olarak eksikse genel sorun demektir. Önümüzde Serik Belediyespor ve Antalya maçları var. Şartlar ne olursa olsun kazanmalıyız. Bu maçı da kazanabilseydik moral gücüyle tamamlayabilirdik. Takımda kırılma da var. Golden sonra düştük. İkinci yarıda rahattık, kendini bilen bir takım vardı ama arkasından gol geldi. Rakip skoru koruma adına savunmada duruyordu ama her çıktığında geldi. Önde etkili oyuncularımız var, bizim daha etkili olmamız gerekiyordu. Bugün biraz daha iyi oynasaydık, puanla ayrılabilirdik. Oyuncularımızın sakatlıkları var. Bireysel olarak da sıkıntı var. Tayfur ve Rosier’in daha önceki fiziksel durumuyla bugünkü bir değil. Daha sonra hamle yapacaktık, düşen oyuncuların yerine hamle yapamadık. Bütün bunlara baktığımızda asıl sorunun savunmada olduğunu düşünüyorum. Oyunu rahatlatan savunmadır. Geçen maçta ve bu maçta bunları gördük. Kademede durmayıp yakın markaja geçemezsen rakip de bunu değerlendirir."



Devre arasında transfer yapıp yapmayacaklarına yönelik bir soruya Güneş, "Welinton, Montero, Saiss, Emrecan var elimizde. Durumlarına bakacağız. Eldeki oyuncuları değerlendirerek taşıyacağız, transfer dönemi geldiğinde ise eldekiler uyum sağlayamıyorsa, ona göre bakacağız. Oyuncu kalitesine inanıyoruz ama oyunda düşüklük olduğunu söylüyoruz. Takım kaybettiğinde düşüş oluyor. Bu maçı alsaydık belki oyuncuların güvenleri artacaktır. Kazanmak başka, kaybetmek başka duygudur. Fiziksel anlamda sıkıntılar var, top kayıplarında sıkıntı var. İkili mücadelede toplar kazandık ama önemli noktalarda. Sahamıza gelen oyuncuları kimse karşılamıyor. Bunlar da pozisyon oluşturdu. Bunların hepsi hata. Atiba antrenmanda daha iyiydi. Orta sahada yorulan oyuncunun yerine girebilirdi. Dele Alli girebilirdi ama kullanamadık. Cenk yoruldu, Gedson yoruldu, ikisi de gayretliydi ama beklere oyuncu değiştirme hakkı kullanınca durum değişti. Biz ne olursa olsun savunmada kalmamalıyız. Savunmada kalan oyuncu gitmiyor. Yorgun olabilir, ama geride kaldığında da başarılı olman gerekir, o da yok. Sıkıntılar burada. Fiziksel düşüş vardı ve hücuma etki edebilecek Dele Alli vardı. O da fiziksel olarak tam hazır değil. Cenk çok zorladı kendisini. Muleka girdikten sonra pozisyona girdi. Redmond oyuna girince geçen maça göre fark oluşturamadı." şeklinde cevap verdi.



"SAVUNMADA ZAAFLARIMIZ DAHA FAZLA"



Fiziksel düşüşün hatalara sebep olduğunu kaydeden Güneş şunları söyledi:



"Josef iyi niyet ve gayretiyle bunu taşımaya çalıştı. Rosier bunu yapamadı. Hem oyunda iyi değildi hem de değişiklik yapınca bedeli ağır oluyor. Josef de her oyuncu gibi bizim için çok önemli. Şu anda eldeki oyuncularla oynayacağız, transfere daha var. Şu anda en büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde. Orada bir hamle yapmamız lazım. Orta saha ve hücumdan daha önemli noktalar var. Eldeki oyuncularla istediklerimizi yapmak istiyoruz. Antalya ve Serik maçlarında takım zorlanabilir, genel bir zorlanma var çünkü. Bugün daha diri olsaydık, rakibin daha az gelmesini sağlardık. Bu da çalışmayı gerektiren bir konu. Bunları çalıştıracağız. Takım oturacak, oyuncu verimini alırsak sorun yok, alamazsak değiştireceğiz. Savunmada zaaflarımız daha fazla."