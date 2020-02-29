Kemer "Demir Yumruk"la geldi

KKTC Boks Federasyonu'na bağlı "Demir Yumruk" lakaplı Milli boksör Metin Turunç'tan tarihi bir zafer daha geldi.

Turunç, İngiliz rakibini 2. raundda nakavt ederek ağır sıklet boks şampiyonluğu kemerinin sahibi oldu.

Turunç, İngiltere'nin Leeds bölgesinde NSB (National Series Of Boxing) Kemeri için profesyonel maçta İngiliz rakibi Ashley Barker ile karşılaştı.

Turunç, az önce biten mücadelede rakibini 2. raundda nakavt ederek kemerin sahibi oldu.

Tarihi maça antrenörü Mehmet Paşa nezaretinde çıkamn Metin Turunç'a KKTC Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit de destek verdi.

Maç sonunda kafilemiz büyük bir mutluluk yaşarken tarihi zaferi KKTC bayrağı açarak kutladılar.

Turunç ayrıca kemeri, havaya kaldırarak Türkiye'deki şehitleri anmak için zaferini asker selamı vererek kutladı.

Öte yandan tarihi maçı Leeds Belediye Başkanı Asghar Khan da canlı takip ederek maç sonunda kafilemizi tebrik etti ve ekibimizi yeniden Leeds'e davet etti.