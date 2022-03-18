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Kendini kale direğine kelepçeledi…

İngiltere Premier Ligi'nde Everton ile Newcastle arasında oynanan erteleme mücadelesinde bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi. Yaşanan ilginç olay nedeniyle maç uzun süre durdu.

18 Mart 2022 Cuma 10:12
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Kendini kale direğine kelepçeledi…
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İngiltere Premier Ligi erteleme maçında Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısının başlamasının hemen ardından herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Mücadelenin 48. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar, kendini plastik kelepçe ile kale direğine bağladı.

Büyük bir şaşkınlıkla izlenen olay nedeniyle maç yaklaşık 10 dakika boyunca durdu.

Olayı gören hakem, hemen maçı durdurdu. Görevliler de, taraftarın kendini plastik kelepçe ile direğe bağlamasının hemen ardından olaya müdahale etti.

Bu sırada başka bir taraftar sahaya girerek protestocuya saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri plastik kelepçeyi keserek protestocuyu yaka paka saha dışına çıkardı ve maç kaldığı yerden devam etti.

Everton maçında boynunu kale direğine plastik kelepçe ile bağlayan kişinin, Britanya'da fosil yakıt yatırımına karşı çalışan Just Stop Oil adlı aktivist kampanya adına protesto gerçekleştirdiği açıklandı.

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