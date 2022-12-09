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Kendisi açıkladı, bir kulüp daha satın alıyor

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, bir futbol kulübü daha alacağını açıkladı. Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak" dedi. İşte detaylar...

09 Aralık 2022 Cuma 10:12
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Kendisi açıkladı, bir kulüp daha satın alıyor



Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, genç oyuncuları yetiştirebilme amacıyla bir kulüp daha alacağını açıkladı.

BAŞKA BİR TAKIM DAHA ALIYOR

Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Hull CityAcun IlıcalıFutbol Kulübü
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