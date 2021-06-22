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Kervansaray Halk Plajı’nda Yoga Etkinliği

Girne Belediyesi, Dünya Yoga Günü nedeniyle Kervansaray Halk Plajı’nda yoga etkinliği gerçekleştirdi.

22 Haziran 2021 Salı 17:08
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Kervansaray Halk Plajı’nda Yoga Etkinliği

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi tarafından organize edilen yoga etkinliği dün Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel gözetiminde yapıldı. Etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.
Güngördü, Yoga Günü’yle ilgili açıklamasına şunları kaydetti:
“İyilik İçin Yoga” sloganı ile tüm dünyada paylaşılan yoga etkinliklerinin uluslararası kimliği olan kentimiz Girne’de böylesi bir etkinliği halkımızla paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Covid-19 Pandemisi tüm sosyal ve ekonomik koşullarımızla günlük yaşantılarımızı derinden etkilerken; böylesi zor zamanlarda bizler Belediye olarak teknik imkanlarımızı sonuna kadar zorladık, öte yandan da hem değerli esnafımız hem de değerli halkımız bu sürece önemli katkılar koydu. Pandeminin etkisinin azaldığı bu günlerde umudumuz daha çok arttı. Bilim dünyasının ortaya koyduğu çalışmalar yanında, devletlerin yürüttüğü idari politikalar ve bütünsel sağlığını koruyabilmesi için insanlığın kendisine de ihtiyacımız vardır. Zihinsel ve ruhsal sağlığımızı korumak sevdiklerimizle huzur dolu aydınlık bir gelecek için ‘insana verilen değerin’ ön planda olduğu bir Belediye idaresi ile hizmet vermeye büyük özen gösterdik ve bu yönde de çalışmaya devam edeceğiz. Bu özel günde tüm insanlığın iyilik, barış ve huzur içinde olmasını dilerim, katkı koyan herkese de teşekkür ederim”

Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiDünya Yoga Günü
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