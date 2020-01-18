Kıbrıs Karması Trabzon’da anılarını tazeledi

Trabzonspor Kulübü’nün daveti üzerine 1975 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası’nın 45’inci yılında dönemin futbolcuları biraraya gelerek önemli bir organizasyon gerçekleştirdi.

Önceki gün organizasyon için Trabzon’a giden Kıbrıs Karması’nın o dönemki kadrosu, Trabzon’da önemli temaslarda bulundu. Başkanlığını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yaptığı kafile dün Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ve Trabzonspor Müzesi’ni ziyaret etti.

İlk ziyaret Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne

KKTC Trabzon Konsolosu Zalihe Erden’in de eşlik ettiği kafile ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Kafileyi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Karaoğlu karşılarken, Karaoğlu böylesi önemli isimlerden oluşan bir ekiple tanışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Karaoğlu: Kıbrıs Barış Kupası’nın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır”

Heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, “1974'te Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından 1975 yılında Türklerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla düzenlenen turnuva, yıllardır örnek olarak gösterilmektedir. Barış ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Kupası Turnuvası’nın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması’nın mücadele ettiği turnuvada, Trabzonspor, Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldikten sonra ilk kupasını almıştır. O günleri sizlerden dinlemekten mutluluk duydum. Trabzon-KKTC ilişkilerinin geliştirilmesine çok önem veriyor ve bu doğrultuda yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

45 yıl sonra bir araya geldiler

Belediye ziyaretinin ardından Trabzonspor’un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne geçen kafile burada 1975 yılında Trabzonspor forması ile Barış Kupası’nı kaldıran oyuncularla bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı ve duygu yüklü, güzel anıların anlatıldığı organizasyonda dönemin futbolcuları turnuva sırasında ve sonrasında yaşadıklarını birbirine anlattı. Tesislerdeki organizasyona Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de katıldı. Organizasyonda 1975 yılında kupayı kazanan Trabzonspor’un Başkanı Salih Erdem de yer alırken, Erdem o dönemde yaşananları Kıbrıs Karması oyuncularına büyük bir heyecanla anlattı.

Ağaoğlu: “Bu kadroyu Trabzon’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ve Trabzon halkı için Kıbrıs’ın çok önemli bir yer olduğunu ve Kıbrıs Barış Kupası’nın Trabzonspor’un şanlı tarihinin mihenk taşlarından olduğunu belirtti. Böylesine önemli bir kadroyu Trabzon’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Ahmet Ağaoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na da bu ekiple birlikte Trabzon’a geldiği ve organizasyona öncülük ettiği için teşekkür etti.

Organizasyonun sonunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na üzerinde ismi yazılı Trabzonspor forması hediye ederken, Sertoğlu da Ağaoğlu’na üzerinde KTFF amblemi bulunan Lefkara işi plaket ve 1975 yılındaki gazete küpürlerinden oluşan fotoğraf takdim etti. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de dönemin teknik direktörü Günay Caymaz’a üzerinde ismi yazılı forma hediye etti. Heyet adına konuşan dönemin futbol hakemi Özcan Özcanhan'ın konuşması sırasında birçok futbolcu gözyaşlarını tutamadı ve duygu dolu anlar yaşandı. O dönemde Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı zorluklara parmak basan Özcanhan, bu ortamı yaratan ve bu kafileyi Trabzon'da biraraya getirenlere teşekkür etti.

Müzede Barış Kupası ile anı fotoğrafı

Yemek ve buluşma organizasyonu sonrasında dönemin Kıbrıs Karması ve Trabzonspor oyuncuları Trabzonspor Kulübü Müzesi’ne geçti. Orada Trabzonspor’un tarihine ait önemli eserleri yerinde görme imkanı yakalayan ekip, 1975 yılında Trabzonspor’un kazandığı Kıbrıs Barış Kupası ile de anı fotoğrafı çektirdi.

Sertoğlu: “Anılarla dolu bir organizasyon”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu organizasyon ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada Trabzon’a gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ve bölgede çok iyi karşılandıklarını söyledi. Böylesi bir ekibin içerisinde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Sertoğlu, “Kafiledeki futbolcu abilerimizin anılarıyla dolu çok güzel bir organizasyon içerisindeyiz. Burada olan herkese teşekkür ederiz.”dedi. Trabzonspor Kulübü’ne ve Başkan Ahmet Ağaoğlu’na bu nazik davetleri için teşekkür eden Sertoğlu, “Sayın Başkanı da en kısa zamanda Kıbrıs’a gelip misafirimiz olması için davet ettik. Bizleri çok iyi karşıladılar ve mutlu ettiler. Misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.”diye konuştu.

“Umarım gelişimiz yine uğurlu gelir”

Kıbrıs Barış Kupası’nın 1975 yılında Trabzonspor’a uğur getirdiğini ve peşi sıra şampiyonluklar aldıklarını kaydeden Sertoğlu, “Umarım bu gelişimiz de Trabzonspor’a uğurlu gelir ve yeni başarıların bir başlangıcı olur.”dedi. Trabzon’da bulundukları sürede güzel bir organizasyon içerisinde olduklarını belirten Sertoğlu, bugün (19.01.2020) kafile ile birlikte Trabzonspor – Kasımpaşa maçını izleyeceklerini söyledi.

Başkan Sertoğlu ayrıca; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Başkanvekili Mehmet Karaoğlu, KKTC Trabzon Konsolosu Zalihe Erden’e ve organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti.

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