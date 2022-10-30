Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karması, Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Federasyon sporcuları, Alanya’daki sezonun son yarışında bireysel olarak iki birincilik ve bir üçüncülük, takım klasmanında da ikincilik elde ederken, Türkiye Şampiyonası genel klasmanında Yıldız Takımı ve bireysel klasmanda Emre Kaplan Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

-Kriteryumda çifte birincilik geldi

U17 kategorisinde mücadele eden Emre Kaplan yarışların ilk gününde Yol Yarışı’nda üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Yıldız Takımı ise takım klasmanında ikincilik kupasını kazandı.

İkinci gün gerçekleşen kriteryum yarışında Emre Kaplan U17 kategorisinde, Ege Erülkü ise U15 kategorisinde birinciliğe imza atarak altın madalya kazandılar.

-Türkiye Şampiyonası genel klasmanında Türkiye ikincilikleri

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karması, bu sezon toplam sekiz ayaktan oluşan Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları’nda, genel klasmanda Türkiye ikincisi olurken, U17 kategorisinde Emre Kaplan da bireysel klasmanda Türkiye ikinciliğini elde etti.