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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, bütün ligleri tescil etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, tüm ligleri tescil etti.

23 Ağustos 2022 Salı 21:12
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, bütün ligleri tescil etti


AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Liglerinin 29. ve 30. Hafta maçlarının ayrıca 27.haftada oynanan 16750 maç numaralı müsabakanın; AKSA Süper Lig Play-Out maçlarının; AKSA 1. Lig Play-Off ve Play-Out maçlarının; Nicosia Group Kıbrıs Kupası’ndaki tüm müsabakaların, Ahmed Sami Topcan Kupası finalinin, Turkcell U15 Ligi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Gruplarının Çeyrek final 2. Tur maçları, Yarı final ve final maçları ve PUMA Kadınlar Ligi maçlarının 1.2.3.4.5. ve 6. Hafta maçlarının, Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın 1.tur müsabakalarının tescil edilmesine;

Yine 2021-2022 Futbol Sezonu sonucunda AKSA Süper Ligi 15. Sırada tamamlayan Binatlı YSK, 16. Sırada tamamlayan Girne Halk Evi SK ve Play-Out Grubu’nu son sırada tamamlayan Baf Ülkü Yurdu SK’nın bir alt lig olan AKSA 1. Lig’e düşmesi; AKSA 1. Lig’i 1. Sırada tamamlayan Çetinkaya TSK’nın, 2. Sırada tamamlayan China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın ve AKSA 1. Lig Play Off Grubu’nu 1. Sırada tamamlayan Miracle Değirmenlik SK’nın bir üst lig olan AKSA Süper Lig’e terfi etmesine;

AKSA 1. Ligi 15. Sırada tamamlayan Görneç KSK ve 16. Sırada tamamlayan Bostancı Bağcıl SK ve 1. Lig Play Out Grup maçlarını son sırada tamamlayan Çanakkale TSK’nın bir alt lig olan İktisatbank BTM 1. Lige düşürülmesi; İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Şampiyonu Yenierenköy TSK, Beyaz Grup Şampiyonu Lapta TBSK ve BTM 1. Lig Play Off Finali şampiyonu Yılmazköy SK bir üst lig olan AKSA 1. Lig’e terfi etmesine;

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’u 10. Sırada tamamlayan Serdarlı GBSK ile İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup’u 10. Sırada tamamlayan Sadrazam Kayalar SK ve BTM 1. Lig Play-Out finalini kaybeden Doğancı SK’nın bir alt lig olan İktisatbank BTM 2. Lige düşürülmesine;

İktisatbank BTM 2.Ligi’nde final maçlarını kazanan Mevlevi SK, Kaplıca Karadeniz 61 SK ve Pile TSK’nın İktisatbank BTM 1.Lig’e terfi etmesine ve tamamlanan tüm liglerin yukarıda yazdığı şekilde tescil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuAKSA Süper LigSpor
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