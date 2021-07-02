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Kıbrıslı Türk Karagümrük’te

30 yaşındaki Kıbrıslı Türk futbolcu Erhun Öztümer, Karagümrük’e transfer oldu

02 Temmuz 2021 Cuma 12:08
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Kıbrıslı Türk Karagümrük’te

Geçtiğimiz sezon İngiltere Leauge One’de Charlton Athletic’in Bristol Rovers’e kiraladığı ve çıktığı 31 maçta 2 gol atıp 2 de asist yapan 30 yaşındaki orta saha Erhun Öztümer, Karagümrük’ün açıkladığı beşinci transfer oldu.

Bonservisi elinde olarak Karagümrük’e gelen yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon İngiltere 3. seviyesi olan Leauge One’da, Bristol Rovers’ın sonuncu olmasıyla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.

29 Mayıs 1991 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da doğan Kıbrıs Türk’ü Erhun Aksel Öztümer, futbola 8 yaşında Charlton Athletic altyapısında başladı. 16’sında Fisher Athletic’e transfer olurken 17’sine geldiğinde Manisaspor ile Türkiye’ye ilk adımını attı. Bir dönem Sivasspor A2 takımında yer alıp 2010-11 ve 2011-12’de Üsküdar Anadolu’da top koşturduktan sonra İngiltere’ye döndü. Sırasıyla Dulwich Hanlet, Peterborough United, FC Walsall, Bolton Wanderers, altyapısında yetiştiği Charlton Athletic ve Bristol Rovers formalarını giydi.

Ülkemizde Sivasspor A2 Takımı ile 29 maçta 8 gol kaydeden, Anadolu Üsküdar ile 3. Lig’de 34 maçta 5 gol atan Öztümer; gerçek mevkisi on numara pozisyonu olmasına rağmen İngiltere alt liglerinde merkez orta saha ve forvet arkası başta olmak üzere her iki kanatta da görev yapan bir isim. Championship’te 31 maça çıkıp 1 asistlik performans ortaya koyabilen gurbetçi oyuncunun, Leauge One’de ise 162 maçta 37 golü ve 19 asisti bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Erhun ÖztümerKaragümrük
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