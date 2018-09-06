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Kıbrıslı Türkler WRC’de

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı olan Rally Turkey, 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te gerçekleşecek. 2010’dan bu yana ilk kez Türkiye’de gerçekleşecek olan rallide Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu da görev alacak.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:15
Kıbrıslı Türkler WRC’de

70 aracın start alacağı rallide, ülkemizin başarılı pilotlarından Deniz Fahri ve Türkiye Co-Pilot Şampiyonu Bahadır Gücenmez ikilisi yanısıra Bora Manyera-Cem Çerkez ikilisi de bu yarışta Ford Motorsport Turkey adına Ford Fiesta R5 ile start alıp ülkemizi temsil edecek

KKTOK, WRC’de

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Rally Turkey’in açılış etabı olan “SSS Turkey Full Speed” Özel Etabı ve tüm dünyanın canlı yayında izleyeceği 14. Özel etap olan “Marmaris” ve 17. Özel Etap olan “Marmaris Power Stage” etaplarının sorumluluğu Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’na verildi.

Etap sorumluluğunu KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in üstlendiği yarışta, ülkemizden 8’i üst düzey olmak üzere 50 lisanslı gözetmen de görev yapacak. 

Söz konusu görevlerini icra etmek için 3 kafile halinde ülkemizden Marmaris’e hareket edecek olan KKTOK ekibinin ilk kafilesi, üstlendikleri etapların çalışmalarını yürütmek için 4 Eylül’den bu yana Marmaris’te büyük bir ciddiyet ve disiplin içerisinde hazırlıklara devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
WRCDünya Ralli ŞampiyonasıTürkiye Co-Pilot Şampiyonu Bahadır Gücenmez
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