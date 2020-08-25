KICKBOKS’TA USTALIĞA TERFİ EDENLER AÇIKLANDI

Kickboks Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 28. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, 9 Ağustos 2020 pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı. Altı ay bekleme süresini ve 15 yaşını tamamlayan kahverengi kuşak sahibi sporcular 1 Dan sınavına, bir yıl bekleme süresini ve 16 yaşını tamamlayan 1.Dan sahibi sporcular 2.Dan sınavına ve bekleme sürelerini tamamlayan 15 yaşından küçük sporcular Pum sınavına katıldılar. Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 21 sporcu başarılı olarak bir üst kemere terfi ettiler.



Terfi Edenler ve terfi ettikleri kemer dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;

1.PUM

Lain Ünlüsoy

Beren Nur Şimşek

Zeynep Karataş

Mehmet Açık

Enes erdem

2.PUM

1. Raygan Bulut

2. Sude Bal

3. İlayda Erdem

3.PUM

1. Tarık Yayar

1.DAN

1. Olgar Hitit

2. Harut Harutoğlu

3. Ömer Keser

4. Yeten Erbildim

5. Gülşen Öztunç

6. Ahmet Arca

2.DAN

1. Vedat Yayar

2. Eylül Yılmaz

3. Mustafa Ömer Bakış

4. Muhammet Berke Şimşek

5. Fatma Kaya

3.DAN

1. Nazime Yayar