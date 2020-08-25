Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Demir sopalı kavgada karar verildi
Demir sopalı kavgada karar verildi
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
Kamera kayıtlarından tespit edildi
Kamera kayıtlarından tespit edildi
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk

KICKBOKS’TA USTALIĞA TERFİ EDENLER AÇIKLANDI

Kickboks Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 28. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, 9 Ağustos 2020 pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı.

25 Ağustos 2020 Salı 09:13
530 Okunma
KICKBOKS’TA USTALIĞA TERFİ EDENLER AÇIKLANDI

Kickboks Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 28. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, 9 Ağustos 2020 pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı. Altı ay bekleme süresini ve 15 yaşını tamamlayan kahverengi kuşak sahibi sporcular 1 Dan sınavına, bir yıl bekleme süresini ve 16 yaşını tamamlayan 1.Dan sahibi sporcular 2.Dan sınavına ve bekleme sürelerini tamamlayan 15 yaşından küçük sporcular Pum sınavına katıldılar. Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 21 sporcu başarılı olarak bir üst kemere terfi ettiler. 
     
Terfi Edenler ve terfi ettikleri kemer dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;

1.PUM
Lain Ünlüsoy
Beren Nur Şimşek
Zeynep Karataş
Mehmet Açık
Enes erdem

2.PUM
1.   Raygan Bulut
2.   Sude Bal
3.   İlayda Erdem

3.PUM
1.   Tarık Yayar

1.DAN
1.   Olgar Hitit
2.   Harut Harutoğlu
3.   Ömer Keser
4.   Yeten Erbildim
5.   Gülşen Öztunç
6.   Ahmet Arca

2.DAN
1.   Vedat Yayar 
2.   Eylül Yılmaz
3.   Mustafa Ömer Bakış
4.   Muhammet Berke Şimşek
5.   Fatma Kaya

3.DAN
1.   Nazime Yayar

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KORTLARDA ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ…
KORTLARDA ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ…
Büyük Erkeklerde Şampiyon Ahmet Tuncalın
Büyük Erkeklerde Şampiyon Ahmet Tuncalın
STONE, BİTİME BİR KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
STONE, BİTİME BİR KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim