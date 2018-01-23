Kiralık transfer tamamlandı

BRT Spor'un haberine göre, Futbolda kiralık transfer süresi tamamlandı. Dün saat 17.00’de tamamlanan kiralık transfer dönemi içerisinde kulüpler ikinci devrede kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir gün geçirdi.

Birçok kulüp önceden anlaşma sağladığı futbolcularına imza attırırken son güne kalan bazı pazarlıklar da dün Futbol Federasyonu’nda tamamlandı.

Daha önce Merit Alsancak Yeşilova’ya gitmesi için anlaşmaya varılan ancak kulüplerin anlaşamaması nedeniyle transferi gerçekleşemeyen Çağrı Kıral transferin son dakikalarında Lefke kulübüne imzayı attı.