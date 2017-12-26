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Kızlarda: Cumhuriyet-Namık Kemal Erkeklerde: Haydarpaşa-Bekirpaşa

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Liselerarası (Gençler) Futsal Şampiyonası’nda yarı final maçları dün oynandı ve finalistler belli oldu.

26 Aralık 2017 Salı 12:36
Kızlarda: Cumhuriyet-Namık Kemal Erkeklerde: Haydarpaşa-Bekirpaşa
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Havadis Spor'un haberine göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan yarı final maçlarında kızlarda rakiplerini mağlup eden Cumhuriyet Lisesi ile Namık Kemal Lisesi, erkeklerde ise Haydarpaşa Ticaret Lisesi ile Bekirpaşa Lisesi adlarını finale yazdırdı.

Kızlarda Cumhuriyet-Namık Kemal finali

Kızlarda yarı final ilk maçında Cumhuriyet Lisesi rakibi Değirmenlik Lisesi’ni 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Diğer yarı final mücadelesinde ise şu ana kadar oynadığı tüm maçlarını kazanan Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi’ni 4-0 yenerek namağlup bir şekilde finalist oldu.

Erkeklerde finalin adı: Haydarpaşa-Bekirpaşa

Erkeklerde yarı final karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarı final maçında Haydarpaşa Ticaret Lisesi ile Hala Sultan İlahiyat Koleji karşılaşırken normal 4-4 eşitlikle tamamlandı. 5’er dakikalık 2 devreden oluşan uzatmaların son dakikasına da 6-6 eşitlikle girilirken HTL son saniyelerde bulduğu golle maçı 7-6 kazandı ve ilk finalist oldu. Diğer yarı final maçında ise 20 Temmuz Fen Lisesi ile Bekirpaşa Lisesi karşı karşıya geldi. Bu mücadelede büyük bir heyecan içerisinde geçerken ilk devre golsüz tamamlandı. İkinci devrenin başlarında Bekirpaşa Lisesi bulduğu golle öne geçti ve maç sonuna kadar bu skoru koruyarak 1-0’lık galibiyetle adını finale yazdırmayı başardı.

Şampiyonlar bugün belli olacak

Liselerarası (Gençler) Futsal Şampiyonası’nda üçüncülük ve final karşılaşmaları bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Yarı finalde mağlup olan takımlar üçüncülük maçına çıkacak yarı final galipleri ise finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

Yarı finalde alınan sonuçlar:

Kızlar

Değirmenlik Lisesi-Cumhuriyet Lisesi: 2-4

Namık Kemal Lisesi-Gazimağusa Meslek Lisesi: 4-0

Erkekler

Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Hala Sultan İlahiyat Koleji: 7-6

20 Temmuz Fen Lisesi-Bekirpaşa Lisesi: 0-1

Final Programı:

Bugün

Üçüncülük maçları

09.30     Değirmenlik Lisesi-Gazimağusa Meslek Lisesi (Kızlar)

10.30     Hala Sultan İlahiyat Koleji-20 Temmuz Fen Lisesi (Erkekler)

Final maçları

11.30     Cumhuriyet Lisesi- Namık Kemal Lisesi (Kızlar)

12.30     Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Bekirpaşa Lisesi (Erkekler)

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