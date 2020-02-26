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Kızlarda Future American, Erkeklerde Yakın Doğu Şampiyon

26 Şubat 2020 Çarşamba 23:52
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Kızlarda Future American, Erkeklerde Yakın Doğu Şampiyon

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldızlar) Basketbol Birinciliği'nde kızlarda The Future American College erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji tamamlandı. Yıldızlar Basketbol Birinciliği bugün oynanan final ve üçüncülük maçları ile tamamlandı. Üçüncülük maçları Levent Kolej Spor Salonu'nda final müsabakaları ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.

KIZLARDA ŞAMPİYON FUTURE AMERİCAN: 74-26

Kızlar finalinde The Future American College ile Levent Kolej karşı karşıya geldi. Finalde rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan The Future American College mücadeleyi 74-26 kazanarak şampiyon oldu. Levent Kolej ise ikincilik kupasını elde etti.

ERKEKLERDE KUPA YDK'NIN: 69-25

Erkekler finalinde ise Türk Maarif Koleji ile Yakın Doğu Koleji karşılaştı. Yakın Doğu Koleji rakibini 69-25 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Finalde kaybeden TMK ise ikinci  oldu.
 

ÜÇÜNCÜLER LYL VE TAC

Üçüncülük maçlarında kızlarda Lapta Yavuzlar Lisesi, Türk Maarif Koleji'ni 45-19 yenerken erkeklerde ise The American College, TED Kolej karşısında 56-46 galip geldi.

ÖDÜL TÖRENİ

Maçların tamamlanmasının ardından ödül töreni Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonlara madalya ve kupalarını Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun takdim ederken dereceye giren diğer okullara da madalya ve kupaları okul yetkilileri tarafından verildi.

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