Kızlarımız, Kayseri AGÜ'yü devirdi: 64-56

Konya’da düzenlenen U16 Türkiye Bölgesel Basketbol Şampiyonası’na katılan KKTC U16 Kız Takımımız, ilk gün maçında önemli bir galibiyete imza attı.

Temsilcimiz yer aldığı A Grubu’ndaki ilk maçında Türkiye Kadın Basketbolunun ekol takımlarından olan Kayseri Bellona Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) U16 takımı ile karşılaştı.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan ve uzatmalara giden maçta kızlarımız 64-56 galip gelerek şampiyonaya müthiş bir galibiyetle girmeyi de başardı.

Kayseri Bellona AGÜ galibiyeti ile grup maçlarına başlayan takımımız, Mersin İnanç ve Basketbol Kayseri takımları ile oynayacağı maçları beklemeye başladı.