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Kızlarımız, Kayseri AGÜ'yü devirdi: 64-56

Konya’da düzenlenen U16 Türkiye Bölgesel Basketbol Şampiyonası’na katılan KKTC U16 Kız Takımımız, ilk gün maçında önemli bir galibiyete imza attı.

25 Şubat 2020 Salı 20:35
Kızlarımız, Kayseri AGÜ'yü devirdi: 64-56
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Konya’da düzenlenen U16 Türkiye Bölgesel Basketbol Şampiyonası’na katılan KKTC U16 Kız Takımımız, ilk gün maçında önemli bir galibiyete imza attı.

Temsilcimiz yer aldığı A Grubu’ndaki ilk maçında Türkiye Kadın Basketbolunun ekol takımlarından olan Kayseri Bellona Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) U16 takımı ile karşılaştı.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan ve uzatmalara giden maçta kızlarımız 64-56 galip gelerek şampiyonaya müthiş bir galibiyetle girmeyi de başardı.

Kayseri Bellona AGÜ galibiyeti ile grup maçlarına başlayan takımımız, Mersin İnanç ve Basketbol Kayseri takımları ile oynayacağı maçları beklemeye başladı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bölgesel Basketbol Şampiyonası
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