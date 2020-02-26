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Kızlarımızdan tarihi fark: 153-14

26 Şubat 2020 Çarşamba 23:58
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Kızlarımızdan tarihi fark: 153-14

Türkiye U16 Bölgesel Basketbol Şampiyonası’nın Konya ayağında yer alan KKTC U16 Kız Takımımız, grubundaki ikinci maçında Kayseri Basketbol takımı ile karşılaştı. Rakibine oranla oldukça üstün bir oyun ortaya koyan kızlarımız, mücadeleyi 153-14'lük farklı skorla kazanarak grubunda 2’de 2 yaptı. Bu kadar yüksek bir sayı farkının ortaya çıkması ise olası bir eşitlik durumunda averaja bakılacak olmasından kaynaklandı. İlk maçında güçlü rakibi Kayseri AGÜ'yü deviren ekibimiz gruptaki son maçında Mersin İnanç takımı ile karşılaşacak. Takımımız bu maçı da kazanması halinde grubunu lider tamamlayarak çapraz eşleşmedeki diğer grubun ikinci ile eşleşecek.

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