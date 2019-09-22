KKTC Binicilik Federasyonu 7. Engel Atlama Müsabakası

Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen 7. Engel Atlama Müsabakası ilk gün sonuçları belli oldu.

Gerçekleşen 3 kategorinin 2 birinciliği Aner Atlı Spor Kulübü kazandı. Spor kulübü adına yarışan Fevzi Kızılkılınç ve Merve Falyalı kategorilerinin birincileri oldular. Müsabakayı sıfır ceza puanı ile tamamlayan yarışma Fevzi Kızılkılınç, 22 yarışmacı arasından birinci geldi. Daha yüksek atlama kategorisi olan 90 cm yükseklikte Merve Falyalı, 22 rakibini de geride bırakarak sıfır hata ile yarışı tamamladı. Yarışmalara bugün devam edilecek…

21 Eylül tarihinde 3 kategoride yapılan sonuçlar şu şekilde:

12 YAŞ ALTI / 10 YARIŞMACI

Sıra Kulüp Yarışmacı Atı Ceza 1 TUNAÇ Nerin Batıbeniz Ringo 0 2 ROYAL Ali Toruntay Duncan 0 3 ROYAL 4

70 CM / 22 YARIŞMACI

Sıra Kulüp Yarışmacı Atı Ceza 1 ANER Fevzi Kızılkılınç Çakır 0 2 TUNAÇ Ramadan Namsoy Jack 0 3 TUNAÇ Jaya Hoyles Queen 0

90 CM / 22 YARIŞMACI