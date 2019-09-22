Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi

KKTC Binicilik Federasyonu 7. Engel Atlama Müsabakası

22 Eylül 2019 Pazar 15:53
KKTC Binicilik Federasyonu 7. Engel Atlama Müsabakası

Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen 7. Engel Atlama Müsabakası ilk gün sonuçları belli oldu.

Gerçekleşen 3 kategorinin 2 birinciliği Aner Atlı Spor Kulübü kazandı. Spor kulübü adına yarışan Fevzi Kızılkılınç ve Merve Falyalı kategorilerinin birincileri oldular. Müsabakayı sıfır ceza puanı ile tamamlayan yarışma Fevzi Kızılkılınç, 22 yarışmacı arasından birinci geldi. Daha yüksek atlama kategorisi olan 90 cm yükseklikte Merve Falyalı, 22 rakibini de geride bırakarak sıfır hata ile yarışı tamamladı. Yarışmalara bugün devam edilecek…

21 Eylül tarihinde 3 kategoride yapılan sonuçlar şu şekilde:

12 YAŞ ALTI / 10 YARIŞMACI

Sıra

Kulüp

Yarışmacı

Atı

Ceza

1

TUNAÇ

Nerin Batıbeniz

Ringo

0

2

ROYAL

Ali Toruntay

Duncan

0

3

ROYAL

4

70 CM / 22 YARIŞMACI

Sıra

Kulüp

Yarışmacı

Atı

Ceza

1

ANER

Fevzi Kızılkılınç

Çakır

0

2

TUNAÇ

Ramadan Namsoy

Jack

0

3

TUNAÇ

Jaya Hoyles

Queen

0

90 CM / 22 YARIŞMACI

Sıra

Kulüp

Yarışmacı

Atı

Ceza

1

ANER

Merve Falyalı

Tayfun

0

2

TERZİOĞLU

Leyla

Gökaşan

2

3

TUNAÇ

Jasmine Çelebioğlu

Zorba

4
banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTC Binicilik Federasyonu7. Engel Atlama MüsabakasıTunaç Atlı Spor KulübüSporHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılımda Türkiye için kritik sezon
Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılımda Türkiye için kritik sezon
Lefkoşa şehir içi özel etabı 28 Eylül'de
Lefkoşa şehir içi özel etabı 28 Eylül'de

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim