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KKTC Engelliler Federasyonu Basketbol Takımı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 'empati' maçı yaptı

KKTC Engelliler Federasyonu Basketbol Takımı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 'Empati' maçı yaptı

26 Haziran 2020 Cuma 13:38
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KKTC Engelliler Federasyonu Basketbol Takımı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 'empati' maçı yaptı

KKTC Engelliler Federasyonu Basketbol Takımı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 'Empati' maçı yaptı

Geçtiğimiz sezonu 19'da 19 yaparak Türkiye Birinci Liginde şampiyon olan KKTC Engelliler Federasyonu Basketbol takımı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden oluşan bir takım ile Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda 'Empati' maçı yaptı.

Toplumdaki farkındalığı artırmak amacıyla yapılan Empati maçında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter de hazır bulunurken, karşılaşmada renkli görüntüler yaşandı.

KKTC Engelliler Spor Federasyon Başkanı Ruhsar Vudalı da karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti.

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KKTC Engelliler FederasyonuKıbrıs Vakıflar İdaresiEmpati Maçıİbrahim BenterRuhsar Vudalıİylik Gönüllüleri
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