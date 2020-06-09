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KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde yeni dönem

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde geçtiğimiz hafta yapılan Genel Kurul sonrasında başkanlığa getirilen Toykan Özdamar, yönetim kurulu görev dağılımını yapıldı. Dernek binasında 8 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Dağılımı şu şekilde gerçekleşti.

09 Haziran 2020 Salı 15:27
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KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde yeni dönem

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde geçtiğimiz hafta yapılan Genel Kurul sonrasında başkanlığa getirilen Toykan Özdamar, yönetim kurulu görev dağılımını yapıldı. Dernek binasında 8 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Dağılımı şu şekilde gerçekleşti.


Toykan Özdamar (Başkan), Nidai Torgut (Başkan Vekili), Tolga Ahmet Raşit (Mali İşlerden Sorumlu As Başkan), Cengiz Gülmez (Sosyal İşler ve Üyelerden Sorumlu As Başkan), Mehmet İzzet Zeybekci (Genel Sekreter), Mustafa Dereboylu (Genel Sekreter Yardımcısı ve Girne Bölge Sorumlusu), Orçun Bayram (Bilişim İşleri Sorumlusu), Tuğberk Kaya (Sosyal Medya Sorumlusu), Ali Çomunoğlu (Sosyal Medya SorumlusuYardımcısı), Ayşe Develioğlu (Kadın Kolları), Çağdaş Uçaner (Güzelyurt Bölge Sorumlusu), Çağkan Neşeli (Dış İlişkiler Sorumlusu), Evrim Kamalı (Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu), Gökhan Sapsızoğlu (Kaynak Yaratma ve Pazarlama Sorumlusu), Mertcan Şoföroğlu (Lokal Sorumlusu),  Mehmet Çavuşoğlu (Lokal Sorumlu Yardımcısı), Mustafa Gürkan (Organizasyon İşleri Sorumlusu), Ömer Tikici (Veznedar ve Organizasyon İşleri Sorumlusu), Öykü Akcan (Hukuk İşleri Sorumlusu), Sergün Garipsazcı (Mağusa Bölge Sorumlusu), Sertaç Akdemir (İskele Bölge Sorumlusu), Servet Şahan (Muhasip) olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Fenerbahçeliler Derneği
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