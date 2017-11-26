KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde 10. hafta heyecanı bugün oynanan maçlar ile birlikte 1 maç dışında tamamlandı.

Süper Lig'de Cuma günü Güzelyurt’ta oynanan Baf Ülkü Yurdu – GAÜ Çetinkaya maçı ile başlanan 10. haftaya Cumartesi günü maçlarının ardından bugün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Süper Lig için 10. hafta yarın Mete Adanır Stadı’nda oynanacak Türk Ocağı - Doğan Türk Birliği karşılaşması ile tamamlanacak. Karşılaşma saat 18:00'de başlayacak.

Birinci Lig'de ise dün oynanan haftanın ilk maçlarının ardından 10. hafta bugünkü maçlar ile tamamlandı. Birinci Lig'de dün 3 karşılaşma oynanırken, hafta bugün oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı.

Süper ve Birinci liglerde bugün oynanan ve saat 14:00'te başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

K-Pet Futbol Ligleri'nde 9. hafta heyecanı bugün oynanan maçlar ile birlikte 1 maç dışında tamamlandı.

Süper Lig'de Cuma günü Lefkoşa'daki GAÜ Çetinkaya - L. Gençler Birliği maçı ile başlanan 9. haftaya Cumartesi günü maçlarının ardından bugün oynanan 3. karşılaşma ile devam edildi. Süper Lig için 9. hafta yarın oynanacak Doğan Türk Birliği - Cihangir karşılaşması ile tamamlanacak. Karşılaşma saat 18:00'de başlayacak.

Birinci Lig'de ise dün oynanan haftanın ilk maçlarının ardından 9. hafta bugünkü maçlar ile tamamlandı. Birinci Lig'de dün 4 karşılaşma oynanırken, hafta bugün oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.

Süper ve Birinci liglerde bugün oynanan ve saat 14:00'te başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG

GENÇLER B. 0 – M. A. YEŞİLOVA 0

GENÇLİK GÜCÜ 2 - LEFKE 1

YALOVA 3 - BİNATLI 5

BİRİNCİ LİG

DEĞİRMENLİK 2 - KAYA MEHMETÇİK 0

MARAŞ 2 - MORMENEKŞE 1

DUMLUPINAR 4 – LAPTA 0

GÖRNEÇ 1 - ÇANAKKALE 1

GÖÇMENKÖY 1 - GÖNYELİ 4

