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KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Liglerinde 11. Hafta heyecanı bugün de devam etti..

03 Aralık 2017 Pazar 17:38
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
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K-Pet Liglerinde 11. Hafta Cuma akşamı Süper Lig'de oynanan tek maçla; GAÜ Çetinkaya - Lefke karşılaşmasıyla başlamıştı.

Süper Lig'de Cuma günkü startın ardından haftaya buün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.

Birinci Lig'de ise 11. hafta 5 karşılaşma ile başladı ve bugün oynanan 3 maçla devam etti.

Süper ve Birinci liglerde 11. hafta yarın akşam oynanacak karşılaşma ile sona erecek.

Bügün oynanan ve 14:00'te başlayan karşılaşmalarda ise sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG

K. KAYMAKLI 1 – G BİRLİĞİ 1

DTB 2 - MTG 0

YALOVA 3 – GG 1

BİRİNCİ LİG

ESENTEPE 1 - GHE 1

LAPTA 1 - MARAŞ 3
.
ÇANAKKALE 1 – DUMLUPINAR 2

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Son Güncelleme: 03.12.2017 17:54
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