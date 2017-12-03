KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Liglerinde 11. Hafta Cuma akşamı Süper Lig'de oynanan tek maçla; GAÜ Çetinkaya - Lefke karşılaşmasıyla başlamıştı.
Süper Lig'de Cuma günkü startın ardından haftaya buün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.
Birinci Lig'de ise 11. hafta 5 karşılaşma ile başladı ve bugün oynanan 3 maçla devam etti.
Süper ve Birinci liglerde 11. hafta yarın akşam oynanacak karşılaşma ile sona erecek.
Bügün oynanan ve 14:00'te başlayan karşılaşmalarda ise sonuçlar şöyle:
SÜPER LİG
K. KAYMAKLI 1 – G BİRLİĞİ 1
DTB 2 - MTG 0
YALOVA 3 – GG 1
BİRİNCİ LİG
ESENTEPE 1 - GHE 1
LAPTA 1 - MARAŞ 3
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ÇANAKKALE 1 – DUMLUPINAR 2