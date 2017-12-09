KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Liglerinde 12. Hafta bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Süper Lig'de Gençlik Gücü - GAÜ Çetinkaya ile karşı karşıya gelirken, Gençler Birliği – Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü – Ozanköy ile Cihangir de Binatlı ile karşı karşıya geldi.

Birinci Lig'de de 12. hafta ilk maçları bugün oynandı. Birinci Lig'de 12. haftaya 3 karşılaşma ile başlanmış oldu.

Süper ve Birinci liglerde 12. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Karşılaşmalar 14:00'te başlayacak.

Bügün oynanan ve 14:00'te başlayan karşılaşmalarda ise sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG

GENÇLİK GÜCÜ 2 - GAÜ ÇETİNKAYA 1

GENÇLER BİRLİĞİ 4 – DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 1

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 4 – OZANKÖY 1

CİHANGİR 3 – BİNATLI 1

BİRİNCİ LİG

DEĞİRMENLİK 2 – ESENTEPE 5

BOSTANCI BAĞCIL 1 – DOĞANCI 0

GİRNE HALK EVİ 3 – MORMENEKŞE 1