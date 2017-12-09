KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Liglerinde 12. Hafta bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
Süper Lig'de Gençlik Gücü - GAÜ Çetinkaya ile karşı karşıya gelirken, Gençler Birliği – Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü – Ozanköy ile Cihangir de Binatlı ile karşı karşıya geldi.
Birinci Lig'de de 12. hafta ilk maçları bugün oynandı. Birinci Lig'de 12. haftaya 3 karşılaşma ile başlanmış oldu.
Süper ve Birinci liglerde 12. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Karşılaşmalar 14:00'te başlayacak.
Bügün oynanan ve 14:00'te başlayan karşılaşmalarda ise sonuçlar şöyle:
SÜPER LİG
GENÇLİK GÜCÜ 2 - GAÜ ÇETİNKAYA 1
GENÇLER BİRLİĞİ 4 – DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 1
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 4 – OZANKÖY 1
CİHANGİR 3 – BİNATLI 1
BİRİNCİ LİG
DEĞİRMENLİK 2 – ESENTEPE 5
BOSTANCI BAĞCIL 1 – DOĞANCI 0
GİRNE HALK EVİ 3 – MORMENEKŞE 1