KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde 12. hafta heyecanı Cuma dün oynanan karşılaşmalar ile başlamıştı.
Süper Lig'de dün oynanan dört karşılaşmanın ardından 12. haftaya bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi. Bugünkü karşılaşmaların ardından Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı.
Birinci Lig'de dün oynanan 3 karşılaşmanın ardından 12. haftaya bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi. Birinci Lig'de 12. hafta yarın Mağusa'da oynanacak olan Dumlupınar - Gönyeli maçının ardından tamamlanacak. Karşılaşmla saat 18:30'da başlayacak.
K-Pet Futbol Ligleri'nde 12. hafta Pazar günü saat 14:00'te başlayan karşılaşmalarda günün sonuçları şöyle:
Süper Lig (10 Aralık Pazar)
BAF ÜLKÜ YURDU 0 - 1 KÜÇÜK KAYMAKLI
LEFKE 4 - 0 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
TÜRK OCAĞI LİMASOL 2 - 0 YENİ BOĞAZİÇİ
YENİCAMİ 4 - 1 YALOVA
Birinci Lig (10 Aralık Pazar)
AKOVA VUDA 2 - 1 KAYA MEHMETÇİK
HAMİTKÖY 1 - 2 LAPTA
MARAŞ 1 - 2 ÇANAKKALE
GÖRNEÇ 1 - 1 GÖÇMENKÖY