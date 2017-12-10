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KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde 12. hafta oynandı.

10 Aralık 2017 Pazar 16:58
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
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K-Pet Futbol Ligleri'nde 12. hafta heyecanı Cuma dün oynanan karşılaşmalar ile başlamıştı.

Süper Lig'de dün oynanan dört karşılaşmanın ardından 12. haftaya bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi. Bugünkü karşılaşmaların ardından Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı.

Birinci Lig'de dün oynanan 3 karşılaşmanın ardından 12. haftaya bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi. Birinci Lig'de 12. hafta yarın Mağusa'da oynanacak olan Dumlupınar - Gönyeli maçının ardından tamamlanacak. Karşılaşmla saat 18:30'da başlayacak.

K-Pet Futbol Ligleri'nde 12. hafta Pazar günü saat 14:00'te başlayan karşılaşmalarda günün sonuçları şöyle:

Süper Lig (10 Aralık Pazar)

BAF ÜLKÜ YURDU 0 - 1 KÜÇÜK KAYMAKLI
LEFKE 4 - 0 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
TÜRK OCAĞI LİMASOL 2 - 0 YENİ BOĞAZİÇİ
YENİCAMİ 4 - 1 YALOVA

Birinci Lig (10 Aralık Pazar)

AKOVA VUDA 2 - 1 KAYA MEHMETÇİK
HAMİTKÖY 1 - 2 LAPTA
MARAŞ 1 - 2 ÇANAKKALE
GÖRNEÇ 1 - 1 GÖÇMENKÖY

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Son Güncelleme: 10.12.2017 17:10
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