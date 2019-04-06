KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
BRT kendine adam gibi spiker bulsun iki tane garagöz amigoyu spiker diye koydular maç boyu yeni-cami için hop oturup hop kalktılar böyle garagözlere maç bile izlettirmeycen yok birde anlatıma kollar.
Yenicami golleri attığında Brt tv spikerleri maçı bırakıp sevinçten sahaya girecek sandım.Birde Yenicami nin kaçırdığı penaltıdan sonra niye birinci penaltıyı çeken çekmedi diye maraz ettiler.
Hamamcılar bu lobi işini iyi bilir Yak kollanıyor.
Gak Gak kardeş hafta içinde lobiyi kim yaptı gördünüz,hakem bizi korudu size de 2 penaltı verdi,çok komiksin.
Bu federasyon ve bu hakemlerle Yenicami yi şampiyon yaparlar.Brt spikerleri de hakikaten olayı sevinerek güzel özetledi
mtg dua etsin hakeme bütün takdirini gargaya gullandı.. birinci penaltı net kırmızı.. sarı verdi.. faullerde mtg nin en az 3 sarısı vardı..lobici gargalar