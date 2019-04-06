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KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:28
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
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İşte günün maç sonuçları

Süper Lig:

Yenicami 3-Mağusa Türk Gücü 3,

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Doğan Türk Birliği 5 - Baf Ülkü Yurdu 1

Birinci Lig:

Birinci Lig: Değirmenlik 0 - Düzkaya 2,

Yonpaş Dumlupinar 6 - Çanakkale 0,

Ozanköy 4 - Mesarya 4

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Anahtar Kelimeler:
KKTCFutbolMaçlarSonuçlarHaberSporGündemKıbrıs
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Metin Tekin 2019-04-06 17:51:29

BRT kendine adam gibi spiker bulsun iki tane garagöz amigoyu spiker diye koydular maç boyu yeni-cami için hop oturup hop kalktılar böyle garagözlere maç bile izlettirmeycen yok birde anlatıma kollar.

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Ertaç Eser 2019-04-06 17:44:35

Yenicami golleri attığında Brt tv spikerleri maçı bırakıp sevinçten sahaya girecek sandım.Birde Yenicami nin kaçırdığı penaltıdan sonra niye birinci penaltıyı çeken çekmedi diye maraz ettiler.

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Sarı Yeşil 2019-04-06 19:04:39

Hamamcılar bu lobi işini iyi bilir Yak kollanıyor.

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MTG li 2019-04-06 19:00:17

Gak Gak kardeş hafta içinde lobiyi kim yaptı gördünüz,hakem bizi korudu size de 2 penaltı verdi,çok komiksin.

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Sertaç Eser 2019-04-06 17:57:19

Bu federasyon ve bu hakemlerle Yenicami yi şampiyon yaparlar.Brt spikerleri de hakikaten olayı sevinerek güzel özetledi

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gak gak 2019-04-06 18:20:01

mtg dua etsin hakeme bütün takdirini gargaya gullandı.. birinci penaltı net kırmızı.. sarı verdi.. faullerde mtg nin en az 3 sarısı vardı..lobici gargalar

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