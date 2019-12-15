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KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de günün sonuçları

15 Aralık 2019 Pazar 17:52
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

Futbol liglerimizde 14. Hafta sonuçları:

SÜPER LİG

Gönyeli - Doğan Türk Birliği 0-2

Çetinkaya - Gençlik Gücü 1-0

Türk Ocağı - Cihangir 1-0

BİRİNCİ LİG

Maraş - Yalova 2-0

Esentepe - Karşıyaka 2-0

Gençler Birliği - Çanakkale 2-2

Anahtar Kelimeler:
KKTC Futbol LigleriSonuçlarFutbolSporHaberGündemKıbrıs
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