KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

Futbol liglerimizde 14. Hafta sonuçları:
SÜPER LİG
Gönyeli - Doğan Türk Birliği 0-2
Çetinkaya - Gençlik Gücü 1-0
Türk Ocağı - Cihangir 1-0
BİRİNCİ LİG
Maraş - Yalova 2-0
Esentepe - Karşıyaka 2-0
Gençler Birliği - Çanakkale 2-2
K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de günün sonuçları
Futbol liglerimizde 14. Hafta sonuçları:
SÜPER LİG
Gönyeli - Doğan Türk Birliği 0-2
Çetinkaya - Gençlik Gücü 1-0
Türk Ocağı - Cihangir 1-0
BİRİNCİ LİG
Maraş - Yalova 2-0
Esentepe - Karşıyaka 2-0
Gençler Birliği - Çanakkale 2-2