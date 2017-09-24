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KKTC futbolunda günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde 1. Hafta heyecanı bugünkü maçlarla devam etti.

24 Eylül 2017 Pazar 18:30
KKTC futbolunda günün sonuçları

Cuma günü başlayan 2017 - 2018 K-Pet Futbol Ligleri'nde ilk hafta heyecanı Birinci Lig'de tamamlanırken, Süper Lig'de 1 maç dışında tamamlandı.

Süper Lig'de ligin iddialı ekibi GAÜ Çetinkaya, ligin yeni ekibi Ozanköy'ü Lefkoşa'da konuk etti.

Transferleri ile adından söz ettiren Merit Alsancak Yeşilova ise Doğan Türk Birliği'ni konuk etti.

Süper Lig'de ayrıca L. Gençler Birliği, Yalova ile karşılaştı. Birinci Lig ise dün oynanan karşılaşmarın ardından bugün oynan 5 karşılaşma ile sona erdi.

K-Pet Futbol Ligleri'nde ilk hafta yarın oynanacak Türk Ocağı Limasol, Cihangir maçı ile tamamlanacak. Maç saat 19:00’da başlayacak.

BUGÜN SAAT 16:00'DA OYNANAN KARŞILAŞMALARDA ALINAN TOPLU SONUÇLAR ŞÖYLE:

SÜPER LİG

GAÜ ÇETİNKAYA 3-0 OZANKÖY

GENÇLER BİRLİĞİ 4-3 YALOVA

MERİT ALSANCAK Y 2-2 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

1.LİG

DOĞANCI 1-4 MORMENEKŞE

B. BAĞCIL 1-0 ÇANAKKALE 

HAMİTKÖY 2-2 GÖRNEÇ

MARAŞ 0-2 DUMLUPINAR

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