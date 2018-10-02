KKTC Kadın Milli Takımı, teknik heyeti açıklandı

Uzun yıllar sonra ilk kez bir milli müsabaka oynayacak olan KKTC Kadın Milli Takımı’nda teknik direktörlüğe Serhat Deniz getirildi. Deniz’in yardımcılıklarını Şerif Ogan ve Simay Kanan yapacak. KTFF’de Başkan Hasan Sertoğlu ile biraraya gelen teknik heyet, Sapmi maçının yol haritası ile ilgili olarak Sertoğlu’na fikirlerini sundu. Milli takımın kısa süre içerisinde açıklanacağı ve çalışmalara başlanacağı belirtildi.

KKTC ile Sapmi Kadın Milli Takımları arasındaki karşılaşma 10 Kasım 2018’de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma 18.00’de başlayacak.