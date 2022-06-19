KKTC MOK, Hasan Arat’ı tebrik etti ve destek istedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Başkanı Dursun Koç, 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı seçilen, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat’a, KKTC MOK adına tebrik yazısı gönderdi.

Mesajda, bu önemli görevden ötürü Hasan Arat tebrik edilirken, ülkemiz gençliği ve sporuna yıllardır uygulanmakta olan ambargoların kaldırılmasına yönelik koyulacak her türlü katkının KKTC MOK olarak ülke sporu ve olimpik ruh adına beklentisi içinde oldukları temenni edildi.

KKTC MOK’un mesajına yanıt gönderen Hasan Arat ise kutlamadan dolayı teşekkür ederken en kısa zamanda ülkemize gelerek komiteyi ziyaret etmek istediğini belirtti.

KKTC gençliğine ve sporuna uygulanan amgorlar için destek temenni edildi

KKTC MOK’un Hasan Arat’a göndermiş olduğu tebrik yazısı şu şekilde;

“Sayın Başkan, 2023 yılında Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilecek 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanlığına seçilmenizi KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak tebrik eder, millet olarak yaşattığınız bu gurur için şahsım ve komitemiz adına teşekkür ederim.

Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve sporuna yıllardır uygulanmakta olan amansız ve anlamsız spor ambargosunun kaldırılmasına yönelik koyacağınız her türlü katkıyı ülke sporumuz ve olimpik ruh adına bekler, en derin saygılarımı sunarım. KKTC MOK Başkanı Dursun Koç.”

Hasan Arat en kısa zamanda ülkemizi ziyaret etmek istedi

Hasan Arat, KKTC MOK’un tebrik yazısına yanıtında şu ifadeleri kullandı;

“Sayın Başkan, kutlama yazınızı aldım, teşekkür ederim. En kısa zamanda sizleri güzel yavru vatanımızda ziyaret etmek isterim. Sevgi ve saygılarımla. TMOK Başkan Yardımcısı, EOC Yönetim Kurulu Üyesi, 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat.”