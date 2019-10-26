Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi

KKTC Şampiyon

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:06
KKTC Şampiyon

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize edilen 18.GTF Avrasya Şampiyonası’nda KKTC şampiyon oldu.

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize edilen 18.GTF Avrasya Şampiyonası ve 6. World Budo Martialarts Şampiyonası dün yapıldı. Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Müsabakaların 2.  Gününde GTF Kara Kuşak Müsabakaları Sonunda KKTC Şampiyon Oldu.

Ödül töreni bugün

Müsabakaların son günü olan bugün final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara madalya ve kupaları yetkililer tarafından verilecek.

GTF TAKIM MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.KKTC         72 Puan

2.Türkiye       36 Puan

3.Moldova     24 Puan

4.Ukrayna      10 Puan

5.İran             6 Puan

6.Azerbaycan 5 Puan

7.Ermenistan 2 Puan

8.Kırgızistan 2 Puan

 

BAYAN HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:     1. Açelya Ergin(KKTC)      2. Ela Kılıç(KKTC)      3. Fargana Sakhareva(Azer.)

  1. Kategori: 1.Pınar Akarpınar(KKTC) 2.Ana Tüysüz(KKTC)   3.Özlem Tomak(KKTC)
  2. Kategori: 1. Tuğba Aközlüer(KKTC) 2.Marika İlescu (Mol.)  3.Elena Pakhomova(KKTC)

ERKEK  HYONG SONUÇLARI

  1. Kategori: 1.Ruslan Tereshchenka(UKR) 2.Mustafa Baran İpek(KKTC)  3.Alex Tüysüz(KKTC)
  2. Kategori: 1. Nazım Efe Hamurcu(KKTC) 2.Arda Yılmaz(KKTC)           3.Hasan Serdar(KKTC)
  3. Kategori: 1.Nikita Gordaev(KKTC)   2.Yunus Emre Tomak(KKTC) 3.Kerim Karpuz(KKTC)
  4. Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk(KKTC)    2.Eren Alp Uzun(KKTC)         3.Süleyman Bozkurt(KKTC)
  5. Kategori: 1.Batur Özler(KKTC) 2.Sezer Er(KKTC)                               3.Mahmut Colayır (KKTC)
  6. Kategori: 1.Samuel Mauvye(KKTC)      2.Dimitri İlescu(Mol.)           3.Mahmut Özbek(TC)
  7. Kategori: 1. İon İlescu(Mol.)                 2.Serdar Çakır(KKTC)          3.Alperen Göksu (TC)
  8. Kategori: 1.Alpaslan Karaot(TC)           2.Taner Aktemur(TC)            3.Davit Atenesyan (Ermen)
  9. Kategori: 1.Dmitriy Gordaev(KKTC)    2.İhsan Kahraman(TC)       3.Qadir Caferov(Azer)

ÇİFTLER KARIŞIK HYONG MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:

1.Marika İlescu(Mol.)- İon İlescu(Mol.)

  1. Açelya Ergin(KKTC)-Nikita Gordaev(KKTC)

3.Ela Kılıç(KKTC)-Kerim Karpuz(KKTC)

2.Kategori:

1.Pınar Akarpınar(KKTC)-Serdar Çakır(KKTC)

2.Elena Pakhomova(KKTC)-Dmitry Goordaev(KKTC)

3.Özlem Tomak(KKTC)-Arda Aslan Öztürk(KKTC)

GTF BAYAN  SERBEST MÜSABAKA

  1. Kategori: 1.Ela Kılıç(KKTC)            2.Açelya Ergin(KKTC)

2 .Kategori:      1.Pınar Akarpınar(KKTC)  2. Ana Tüysüz(KKTC)  3.Fargana Sakhareva(Azer.)

GTF  ERKEK  SERBEST MÜSABAKA

  1. Kategori: 1.Ruslan Tereshchenka(UKR) 2.Nazım Efe Hamurcu(KKTC)
  2. Kategori: 1.Arda Yılmaz(KKTC) 2.Hasan Serdar(KKTC)  3.Mustafa Baran İgrek(KKTC)
  3. Kategori: 1.Kerim Karpuz(KKTC) 2.Eren Alp Uzun(KKTC)   3.Süleyman Bozkurt(KKTC)
  4. Kategori: 1.Dumitru İlescu(Mol.) 2.Mahmut Özbek(TC)
  5. Kategori: 1.Nikita Gordaev(KKTC) 2.Yunus Emre Tomak(KKTC)  3.Arda Aslan Öztürk(KKTC)
  6. Kategori: 1. Alpaslan Karaot(TC) 2.Taner Aktemur(TC)
  7. Kategori: 1.İon İlescu(MOL.) 2.Samuel Mawuye(KKTC)
  8. Kategori: 1.Sezer Er(KKTC)          2.Batur Özler(KKTC)

BAYAN KIRIŞ SONUÇLARI

  1. Kategori: 1.Pınar Akarpınar (KKTC) 2.Özlem Tomak (KKTC)       3. Samira Mohammadi(İran)
  2. Kategori: 1.Tuğba Aközlüer (KKTC) 2.Elena Pakhomova (KKTC) 3.Ana Tüysüz (KKTC)

3.Kategori:     1.Marika Ilescu (Moldova) 2. Zahra Rahmati (İran)                       3.Fargana Sakhrayeva(Azer.)

ERKEK  KIRIŞ SONUÇLARI

  1. Kategori: 1.Serdar Çakır (KKTC) 2.Taner Aktemur (TC)                       3.Alpaslan Karaot (TC)
  2. Kategori: 1.Dmitry Gordeev (KKTC) 2.Alireza Ghochi(İran)                      3.İhsan Kaheraman (TC)
  3. Kategori: 1.İon İlezcu (Moldova) 2.Smuel Mawuye (KKTC)    3.Batur Özler (KKTC)

World Budo Martıalarts   Karate Müsabaka Sonuçları 

Bayan Kata Sonuçları

1.Kategori:

  1. Nurana Jorayeva

2.Fargane Sakhrayeva

ERKEK  KATA SONUÇLARI

  1. Kategori:
  2. Grigari Yakush
  3. Gleb Yurchenko

3.Ali Achilov

  1. Kategori:
  2. Mustafa Jumayev

2.İbrahim Gahramanlı

  1. Kategori: 
  2. Alexander Molotsov

2.Nikita Yakush

  1. Kategori: 
  2. Mustafa Samir

2.Rafael İbrahimov

3.Qadir Jafarov

  1. Kategori: 
  2. Davut Jorayev

2.Kandımbek Yusupov

3.Hasan Aliyev

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları18.GTF Avrasya ŞampiyonasıKKTCşampiyonSporHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da hakemler maça çıkmayacak!
Almanya'da hakemler maça çıkmayacak!
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kilit isimler; Muslera ve Karius!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kilit isimler; Muslera ve Karius!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim