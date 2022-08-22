Açıklama şu şekilde;
KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 tamamlandı.
KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 PULYA FEST CUP +13 Çift Kadınlarda 6, +13 Çift Erkeklerde 7, Karışık Çiftlerde 10 ve Yeni Başlayanlar kategorisinde 18 takım olmak üzere dört kategoride 41 takım mücadele etti.
KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 PULYA FEST CUP Yeni Boğaziçi Belediyesi plajında 2 gün boyunca 3 kortta, zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara düzenlen ödül töreninde kupa ve ödülleri verildi.
KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 PULYA FEST CUP kategorilerde dereceye girenler takımlar şöyle oluştu;
13+ ÇİFT KADINLAR
1.ECEM AÇIKEL / İZEM CİVİSİLLİ
2.SAADET A.AKTUĞLU / MELİN ÖNKAYA
13+ ÇİFT ERKEKLER
1.YARKIN KULOĞLU / ZEKA BAŞEL
2.ANDREAS ARTAMIOU / SOTİRİS KONSTANTİNOV
13+ KARIŞIK ÇİFTLER
1.YARKIN KULOĞLU / SAADET A.AKTUĞLU
2.SEHAN ŞEYH / EKİN KARASU
YENİ BAŞLAYANLAR
1.HASAN ODUNCUOĞLU / MERT YÜKSELEN
2.ENVER ADA GENÇEL / OĞUZ EL ERİAN