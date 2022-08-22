Açıklama şu şekilde;

KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 tamamlandı.

KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 PULYA FEST CUP +13 Çift Kadınlarda 6, +13 Çift Erkeklerde 7, Karışık Çiftlerde 10 ve Yeni Başlayanlar kategorisinde 18 takım olmak üzere dört kategoride 41 takım mücadele etti.

KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 PULYA FEST CUP Yeni Boğaziçi Belediyesi plajında 2 gün boyunca 3 kortta, zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara düzenlen ödül töreninde kupa ve ödülleri verildi.

KKTF 2022 Beach Tennis Tour-4 PULYA FEST CUP kategorilerde dereceye girenler takımlar şöyle oluştu;



​13+ ÇİFT KADINLAR​

1.​ECEM AÇIKEL / İZEM CİVİSİLLİ​​​​

2.​SAADET A.AKTUĞLU / MELİN ÖNKAYA​​

​13+ ÇİFT ERKEKLER​​​​​​​​

1.​YARKIN KULOĞLU / ZEKA BAŞEL​​​​​

2.​ANDREAS ARTAMIOU / SOTİRİS KONSTANTİNOV

​13+ KARIŞIK ÇİFTLER​​​​​​​

1.​YARKIN KULOĞLU / SAADET A.AKTUĞLU​​​​

2.​SEHAN ŞEYH / EKİN KARASU​

​YENİ BAŞLAYANLAR​​​​​​​

1.​HASAN ODUNCUOĞLU / MERT YÜKSELEN​​​​

2.​ENVER ADA GENÇEL / OĞUZ EL ERİAN