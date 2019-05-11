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Klasikçiler Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’ne katılıyor

11 Mayıs 2019 Cumartesi 16:05
Klasikçiler Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’ne katılıyor
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden beş kişilik bir ekip dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’ne katılıyor.

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Kulübü temsilen Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu’nun katıldığı ralli bugün (Cumartesi) Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn şehrinde başladı.

Ralli Almanya’dan başlayıp sırasıyla Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran ve yeniden Türkiye’ye dönülüp Güneydoğu Anadolu bölgesinden geçilerek Kıbrıs’ta son bulacak. Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Dostluk Ralli
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