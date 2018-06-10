Kofalı anıldı

Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Hasan Hüseyin Kofalı Anı Sportin yarışması dün başladı.
Bugün tamamlanacak yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.
Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Hasan Hüseyin Kofalı Anı Sportin yarışması dün başladı.
Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Hasan Hüseyin Kofalı Anı Sportin yarışması dün başladı.
Bugün tamamlanacak yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.