Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

Kofalı anıldı

Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Hasan Hüseyin Kofalı Anı Sportin yarışması dün başladı.

10 Haziran 2018 Pazar 11:29
Kofalı anıldı

Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Hasan Hüseyin Kofalı Anı Sportin yarışması dün başladı.

banner39
Gönyeli atış poligonunda bugün tamamlanacak organizasyonda Avcılar Veteranlar ve Lisanslılar kategorilerinde genç lisanslılar, gençler, bayanlar ve vuruş kralı branşlarında ödüller verilecek.

Bugün tamamlanacak yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Millilerimiz penaltılarda şampiyonluğu kaçırdı: 3-2
Millilerimiz penaltılarda şampiyonluğu kaçırdı: 3-2
Şampiyonluğa koşuyorlar
Şampiyonluğa koşuyorlar
En iyi 8'ler belirlendi
En iyi 8'ler belirlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim