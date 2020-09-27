Konyaspor Beşiktaş karşısında farklı kazandı

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 4-1 kazandı ve ligde ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.
Beşiktaş ise geçen hafta Antalyaspor beraberliğiniin ardından Konya'da üç puan bırakarak ligde 4 puanda kaldı.
Maçın 28. dakikasında Levan Shengelia ile öne geçen Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarının 63. dakikasında Konyaspor Artem Kravets ile durumu 2-0'a getirdi.
78. dakikada Vida'nın büyük hatasını iyi değerlendiren Konyaspor takımı Levan Shengelia ile durumu 3-0'a getirdi.
84. dakikada penaltı kazanan Konyaspor'da Kravets topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getirdi.
Maçın son dakikalarında Gökhan Töre attığı gol ile maçın sonucunu belirledi. Karşılaşmayı Konyaspor 4-1 kazandı.
Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti.
İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.