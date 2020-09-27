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Konyaspor Beşiktaş karşısında farklı kazandı

Türkiye'de Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

27 Eylül 2020 Pazar 19:05
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Konyaspor Beşiktaş karşısında farklı kazandı

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 4-1 kazandı ve ligde ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.

Beşiktaş ise geçen hafta Antalyaspor beraberliğiniin ardından Konya'da üç puan bırakarak ligde 4 puanda kaldı.

Maçın 28. dakikasında Levan Shengelia ile öne geçen Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının 63. dakikasında Konyaspor Artem Kravets ile durumu 2-0'a getirdi.

78. dakikada Vida'nın büyük hatasını iyi değerlendiren Konyaspor takımı Levan Shengelia ile durumu 3-0'a getirdi.

84. dakikada penaltı kazanan Konyaspor'da Kravets topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getirdi.

Maçın son dakikalarında Gökhan Töre attığı gol ile maçın sonucunu belirledi. Karşılaşmayı Konyaspor 4-1 kazandı. 

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti.

İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

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